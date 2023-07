Sede da Fundação Cultural Calmon Barreto é entregue à comunidade totalmente revitalizada

Dos trilhos da antiga Estação Ferroviária Oeste de Minas a um espaço que é o berço da cultura em Araxá. Patrimônio tombado do Município, inaugurado em 1926, a sede da Fundação Cultural Calmon Barreto (FCCB) foi entregue à comunidade totalmente restaurada na última sexta-feira (14), em um evento que contou com exposições, homenagens e apresentações culturais.

Com um investimento de R$ 1.018.036,36, a intervenção foi a maior já feita no local. De acordo com a presidente da FCCB, Cynthia Verçosa, durante a manutenção, a estrutura arquitetônica do prédio foi resguardada, e os novos reparos continuarão garantindo a preservação do imóvel.

“A Administração Municipal entregou para a comunidade um espaço reformado, com todo o cuidado necessário. Era um prédio que estava sofrendo com problemas estruturais, que se intensificaram principalmente durante os períodos chuvosos. Agora, temos um espaço arejado e bem cuidado”, ressalta.

Presente na cerimônia, a presidente do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (Iepha-MG), Marília Palhares Machado, avaliou a importância da preservação estrutural do prédio e a ressignificação de novos usos ao espaço.

“Nós temos um prédio tombado, que é a sede de uma Fundação Cultural. Por isso, ficamos muito tranquilos em saber que este patrimônio está sendo compreendido em benefício da sociedade. Não é só guardar, mas usar e ressignificar. Esta ação aponta a adesão de Araxá à causa do patrimônio”, pontuou.

Além de Cynthia e Marília, o descerramento da placa de reinauguração contou com a presença do secretário municipal de Governo, Rick Paranhos, que representou o prefeito Robson Magela no evento, do deputado Estadual Bosco, do presidente da Câmara Municipal, vereador Bosco Júnior, servidores da FCCB, vereador Raphael Rios, demais autoridades e comunidade.

Estrutura



Quem foi ao evento, pôde visitar as salas e ver de perto o prédio revitalizado. A farmacêutica Nice Fernandes trouxe o filho, Francisco Neto, de 6 anos, e reiterou a importância do momento. “Esta reinauguração é muito importante para a cultura da cidade. É um momento para trazermos nossos filhos, contando às crianças toda uma história passada. A estação faz parte da construção dos habitantes da nossa cidade e de tudo o que ela é hoje”, diz.

O local ganhou ainda novos espaços, como uma galeria a céu aberto com obras de Calmon Barreto e banquinhos; um deck para apresentações culturais e lançamentos de livros; e um memorial em homenagem a Sebastião Alves Moreira, conhecido como ‘Sebastião Carregador’, que carregava de forma voluntária as malas dos passageiros durante os tempos da antiga Rede Ferroviária.

O prefeito Robson Magela destaca o quanto a obra irá agregar na cultura de Araxá. “Entregamos para a cidade um prédio totalmente reformado, que vai continuar fomentando a cultura local e ser palco para que muitos artistas mostrem o seu trabalho. É um imóvel quase centenário e preservado para continuar sendo um belo cartão postal da nossa cidade”, ressalta o prefeito.