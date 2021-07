Três bares e uma boate são multados e interditados pela Vigilância Sanitária

Equipe de Fiscalização Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde interditou e multou uma boate, dois bares e cinco festas clandestinas em Araxá no último final de semana.

Em todos esses casos, as interdições aconteceram após denúncias recebidas pelo call center, sendo constatado in loco pessoas consumindo no local após o horário de funcionamento permitido. Cada estabelecimento foi multado em 50 UFPAs (Unidade Fiscal do Município de Araxá), o que equivale a R$ 2.807,50.

Conforme a coordenadora Marcella Teodoro, muitos proprietários de bares têm encontrado resistência dos próprios clientes quando dá a hora do estabelecimento encerrar o expediente, às 22h. “A dica é que esses consumidores saiam mais cedo de casa para que o horário seja cumprido”, explica.

Na madrugada de sábado (3), também foram notificados e multados, também em 50 UFPAs quatro responsáveis por festas que causaram aglomerações, o que está proibido pelo decreto, que permite apenas reuniões com até nove pessoas do mesmo convívio familiar.

Esta semana a equipe de fiscalização dá continuidade às visitas in loco às escolas para verificar o cumprimento do Plano de Contingência de Combate e Prevenção à Covid-19. “As escolas estão seguindo os protocolos. Estamos bem satisfeitos ao constatar a preocupação desses estabelecimentos no cuidado com o retorno dos alunos”, informa Marcella.

O disque denúncia da Prefeitura de Araxá é o (34) 9 9257-1122.