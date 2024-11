UAB Araxá abre inscrições para curso gratuito de Licenciatura em Matemática

A Universidade Aberta do Brasil (UAB) – Polo Araxá, por meio da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), está com inscrições abertas para o processo seletivo do curso gratuito de Licenciatura em Matemática, destinado a quem já concluiu o ensino médio. O processo seletivo oferece 20 vagas, e as inscrições acontecem entre 1º e 18 de novembro de 2024.

A seleção será realizada em uma única etapa, de caráter eliminatório e classificatório, que incluirá a análise das notas do último ano do ensino médio e uma prova de redação on-line, a ser realizada em 1º de dezembro de 2024.

Os candidatos devem se inscrever pelo site (www.portalselecao.ufu.br/). A taxa de inscrição é de R$ 117,00, com possibilidade de isenção para candidatos de baixa renda que estejam inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) ou que comprovem insuficiência financeira. O pedido de isenção pode ser feito até o dia 12 de novembro.

Para a inscrição, é necessário anexar o histórico escolar do ensino médio. Candidatos que ainda não concluíram o ensino médio serão automaticamente desclassificados.

A prova de redação será realizada no dia 1° de dezembro, on-line, das 14h às 15h, e os candidatos devem seguir as orientações que estarão disponíveis no site a partir de 22 de novembro. Expirado o prazo para preenchimento da redação, o sistema automaticamente realizará a interrupção, encerrando a prova.

Para mais informações, acesse o site oficial do processo seletivo: (www.portalselecao.ufu.br) ou entre em contato com a UAB Polo Araxá: (34) 3691-7043 ou pelo WhatsApp (34) 98836-2441 e 98858-3936.