Vacinação antirrábica – 22/08 – Sexta-feira

• Equipe 1: Lado esquerdo da BR-262: da Nutrien até o Girassol e da Estrada da Antinha até a Fazenda da Iara

• Equipe 2: Continuação da região do Córrego Fundo e região da Catuíra

• Equipe 3: Ranchos e fazendas atrás do Jardim Esplêndido

• Equipe 4: Continuação dos ranchos do Marmelo e região da Fazenda Paraíso

Orientações

– A Vigilância Ambiental pede a colaboração dos proprietários para deixarem as porteiras abertas, a fim de facilitar o acesso dos agentes às propriedades.

– Os agentes estarão identificados com uniformes, crachás e carros oficiais.