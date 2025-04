“Vai que dá Araxá”: o programa que contribui para o crescimento do negócio local

Criar, sonhar, planejar e executar são palavras que fazem parte do vocabulário de quem decide empreender. E, além delas, outra palavra ganha importância estratégica para o sucesso de um negócio: apoio. Em um universo de inúmeros desafios, ter com quem contar pode ser decisivo para alavancar uma ideia ou um negócio. Para incentivar quem alimenta o sonho de ter a própria empresa, a CBMM, líder mundial na produção e comercialização de produtos de nióbio, lançou as inscrições para a segunda edição do “Vai que dá Araxá”, um programa de apoio ao desenvolvimento sustentável do município.

Por meio do fomento ao empreendedorismo nas vocações regionais, o programa vai oferecer consultorias e mentorias em gestão empresarial durante todo o período do programa, além de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para o desenvolvimento dos negócios. “Quando apoiamos uma ação empreendedora, estamos demonstrando nosso compromisso com o desenvolvimento local e regional e ampliando nossa atuação social no município”, explica a gerente de Sustentabilidade da CBMM, Chris Canavero.

Nos últimos anos, o empreendedorismo tem se consolidado como uma das principais forças impulsionadoras da economia global. Com a inovação tecnológica e a digitalização dos mercados, novas oportunidades surgem constantemente para quem quer transformar ideias em negócios bem-sucedidos, mas, nesse contexto, ter suporte é fundamental.

Podem se inscrever no “Vai que dá Araxá” pessoas jurídicas de direito privado, com e sem fins lucrativos, que se enquadrem como Microempreendedor Individual (MEI), Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP), cooperativas e associações que ofereçam soluções para preservação de recursos naturais ou para serviços que impulsionem a economia local. Os negócios precisam estar sediados em Araxá, MG, e possuir, no mínimo, dois anos de operação com faturamento comprovado.

As propostas precisam estar alinhadas com os seguintes focos de atuação: negócios nas áreas de gastronomia, turismo e artesanato que valorizem a região de Araxá e os potenciais da cidade. Fazem parte desse foco os negócios no ramo do artesanato (sabonetes artesanais, tricô e crochê, velas artesanais, cerâmica, quadros etc.), beneficiamento de frutas, verduras e legumes, fabricação de produtos alimentícios (queijos, doces, biscoitos, café, cachaça etc.), comercialização de passeios e roteiros turísticos, entre outros.

Dez negócios serão selecionados e terão o apoio de uma consultoria contratada e o monitoramento do time de Responsabilidade Social da CBMM, por meio da participação dos empreendimentos em avaliações estratégicas. As inscrições para o programa “Vai que dá Araxá” vão até o dia 02 de maio, e os interessados em participar devem acessar a plataforma Prosas para consultar o edital e fazer o cadastro.

Serviço

Programa: Vai que dá Araxá

Período de inscrição: De 07/04/2025 até 06/05/2025

Local: https://vaiquedaaraxa.prosas.com.br