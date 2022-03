10° Fliaraxá abre inscrições para o Prêmio de Redação Maria Amália

O 10° Festival Literário de Araxá (Fliaraxá), que acontece entre os dias 11 e 15 de maio de 2022, está com inscrições abertas para o Prêmio de Redação Maria Amália Dumont. Esta edição traz algumas novidades: os professores dos alunos premiados serão agraciados com um vale-compra de livros na livraria do festival; e também serão premiados em dinheiro todos os colocados, do 1º a 5º lugares, nas três categorias existentes, separadas por idade.

O Prêmio de Redação Maria Amália Dumont é realizado durante as edições do Fliaraxá. “O prêmio é um importante incentivo para o hábito da leitura e da escrita. Nesta edição, nós aumentamos a quantidade de premiados em cada categoria e estendemos o prêmio aos professores, como forma de valorizar o seu papel no desenvolvimento de alunos leitores e escritores”, afirma o jornalista Afonso Borges, criador do festival.

O tema do prêmio, que contempla crianças e jovens estudantes de escolas públicas e privadas de Araxá, é o mesmo do festival: “Abolição, Independência e Literatura”. Para participar, os candidatos precisam escrever um texto dissertativo-argumentativo com no mínimo 20 e, no máximo, 30 linhas.

São três as categorias do prêmio: 9 a 11 anos; 12 a 14 anos; e 15 a 18 anos. Cada uma delas vai premiar cinco alunos, totalizando 15 redações. Os ganhadores serão premiados com um valor em dinheiro, que varia de acordo com sua colocação (1° lugar – 1.000 reais; 2° lugar – 500 reais; 3º lugar – 300 reais; 4° lugar – 200 reais e 5° lugar – 200 reais).

As redações devem ser enviadas pelas escolas dos alunos participantes. Cada escola pode enviar até três redações, sendo uma em cada categoria. Uma vez entregues, os textos serão avaliados por uma Comissão Julgadora de especialistas – incluindo professores, jornalistas, escritores, entre outros – escolhidos pela organização do Fliaraxá.

Essas e outras informações sobre o Prêmio de Redação do 10° Fliaraxá estão disponíveis no regulamento no site www.fliaraxa.com.br.

O Ministério do Turismo e a CBMM apresentam com exclusividade o 10º. Fliaraxá, com o patrocínio da Cemig e do Itaú e apoio da Rede Mater Dei de Saúde, Grupo Zema, Prefeitura Municipal de Araxá, Fundação Cultural Calmon Barreto, Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Turismo e Inovação Tecnológica, CUFA – Central Única de Favelas de Araxá, com recursos da Lei Federal de Incentivo à Cultura, da Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo.

Serviço:

10° Festival Literário de Araxá (Fliaraxá)

De 11 e 15 de maio, quarta a domingo

Tema: “Abolição, Independência e Literatura”

Formato híbrido – transmissão em tempo real pelas plataformas do festival Youtube e Facebook – @fliaraxa

Locais: Grande Hotel, Teatro Municipal Maximiliano Rocha, Parque do Cristo, Fundação Cultural Calmon Barreto, em praças e escolas de bairros mais afastados do Centro