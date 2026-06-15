Inscrições para o Minha Casa, Minha Vida Cidades começam nesta segunda-feira (15) em Araxá





A Prefeitura de Araxá inicia hoje (15), o período de inscrições para o Programa Minha Casa, Minha Vida Cidades. O cadastramento será realizado até o dia 14 de julho, por meio da plataforma Colab.

O programa prevê a construção de aproximadamente 160 apartamentos no Bairro Pão de Açúcar II, destinados a famílias com renda até R$ 5 mil e que atendam aos critérios estabelecidos pelo Governo Federal e pelo Município.

Para participar do processo de seleção, os interessados devem realizar a inscrição pelo aplicativo Colab, disponível gratuitamente para celulares Android e iPhone, ou pela versão web da plataforma. Após o preenchimento das informações e envio da documentação exigida, o sistema emitirá um protocolo que permitirá o acompanhamento das etapas do processo.

A orientação é que os candidatos tenham em mãos toda a documentação necessária antes de iniciar o cadastro. Entre os documentos exigidos estão documentos pessoais, comprovantes de residência e renda, além de documentos específicos para situações que possam gerar pontuação complementar, como laudos médicos, comprovantes de benefícios sociais, documentos emitidos pela Defesa Civil e declarações de acompanhamento pelos serviços socioassistenciais, quando aplicável.

O secretário municipal de Inovação e Tecnologia, Fabiano Santos Cunha, destaca que toda a estrutura tecnológica foi preparada para receber as inscrições de forma segura e eficiente.

“O sistema foi configurado para garantir estabilidade durante todo o período de inscrições. O objetivo é oferecer praticidade para a população, permitindo que o processo seja realizado de forma simples, sem necessidade de deslocamentos ou formação de filas”, afirma.

Embora a inscrição seja prioritariamente digital, a Prefeitura disponibilizará atendimento presencial entre os dias 30 de junho e 14 de julho, na Escola Municipal Delfim Moreira. O suporte será destinado exclusivamente às pessoas que não possuem acesso à internet ou que apresentem dificuldades para utilizar as ferramentas digitais.

Os interessados podem baixar gratuitamente o aplicativo Colab pelos links:

Baixe aqui pra sistema iOS

Baixe aqui para sistema Android

Para consultar critérios de participação, documentação exigida e outras informações sobre o programa, acesse a página de Perguntas Frequentes da Prefeitura de Araxá.