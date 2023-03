10ª edição do Prefeitura no Bairro realiza atendimentos para moradores da Villa Verde, Villa Mayor e Jardim das Oliveiras no próximo sábado

O projeto Prefeitura no Bairro chega a sua 10ª edição com mais de 40 serviços gratuitos para a população. O encontro com toda a estrutura administrativa acontece neste sábado (25), das 8h às 12h, na Escola Municipal Benedito de Paula Filho, no bairro Jardim das Oliveiras, abrangendo ainda moradores dos bairros Villa Verde e Villa Mayor.

Uma novidade desta edição é o Salão Social que em parceria com o Instituto Apreender, que irá ofertar corte de cabelo gratuito para homens e mulheres de todas as idades. O evento também ofertará vacinação adulta e infantil, assistência e acesso a programas sociais e abertura de empresas, recolhimento de eletroeletrônicos, solicitação por serviços urbanos, cadastro de produtores rurais e artistas culturais, além de orientação sobre o IPTU e o agendamento para emissão da Carteira de Identidade.

Durante o evento também vai ser ofertado o exame de vista gratuito oferecido pela Fundação de Lions Club International (LCIF). O projeto intitulado como “Visão para Todos” consiste na avaliação da capacidade de enxergar com nitidez, distinguindo formas, cores e tamanhos. Além do exame gratuito, o morador também ganha os óculos de grau.

Serviço



10ª Edição Prefeitura no Bairro

Local: Escola Municipal Benedito de Paula Filho

Dia e horário: 25 de março (sábado), das 8h às 12h

Endereço: Rua Maria Gonçalves Nolli, nº 40, bairro Jardim das Oliveiras.