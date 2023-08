15ª edição do Prefeitura no Bairro destaca ações para a região do bairro Santa Terezinha

Mais de 40 serviços gratuitos foram oferecidos à população durante a 15º edição do projeto Prefeitura no Bairro, que atraiu um grande número de pessoas na Escola Estadual Vasco Santos, no último sábado (26), no bairro Santa Terezinha.

O evento contou com cadastro de alunos para o programa Eu Vou (gratuidade para transporte público coletivo), consulta gratuita de restrições no CPF, ações de saúde, atendimento veterinário, atividades culturais, de educação, meio ambiente, segurança, esporte, ação social, entre outros, que buscam a cada evento, tornar mais eficiente as estratégias de atendimento da Gestão Pública.

Moradora do bairro Novo Horizonte, Andresa Cristina Paiva, de 44 anos, soube do evento por meio das redes sociais da Prefeitura de Araxá e foi conhecer o evento em outra região da cidade.

“Eu aproveitei esta oportunidade de participar do projeto porque é um momento em que podemos desfrutar das atividades que durante a semana não conseguimos. Trouxe meus dois filhos para atualizar os Cartões de Vacinação e eles fizeram também o teste de acuidade visual. Vimos todo o espaço, as demais atividades, a presença da população e percebemos a importância do evento para o cidadão”, relata.

Em seu pronunciamento, o prefeito Robson Magela destacou a importância do projeto Prefeitura no Bairro para a comunidade, ressaltou a revitalização da Unidade de Saúde do Setor Sul-Sudeste (Unisse) que foi entregue recentemente, atendendo cerca de 2.400 pessoas por mês com a cobertura de 15 bairros, e anunciou a busca de uma parceria com o Estado para a reforma geral da Escola Vasco Santos, uma das mais antigas e tradicionais da cidade.

“Não há como medir o resultado positivo que cada edição do Prefeitura no Bairro está proporcionando à população. A cada evento, um número maior de cidadãos presentes, novas atividades oferecidas gratuitamente, e o melhor, mais reivindicações, sugestões para diferentes regiões da cidade. É aproximar das pessoas que contribuem com o crescimento da cidade não tem preço”, afirma.