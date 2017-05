1º Fim de Semana Gourmet com Food Trucks em Araxá

O evento contará com doze Food Trucks nos dias 26, 27 e 28 de maio, das 16h às 23h, no estacionamento do Estádio Fausto Alvim.

Fazem parte do cardápio uma diversidade de burgers, tapiocas, churros, crepes, sanduíches, milk shakes, sorvetes, chopp, dentre outras opções.

Além das delícias, os clientes poderão apreciar o show acústico, voz e violão do cantor Thiago Ribeiro à partir das 18:30h, além de trilha musical variada.

Haverá espaço kids no evento, garantindo diversão para toda a famíla.

A entrada é gratuita.