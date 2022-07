1º Simpósio de Rede debate integração entre órgãos públicos, conselhos e terceiro setor

Com o objetivo de integrar todos os serviços prestados à população e buscar ferramentas para uma comunicação mais efetiva entre os setores envolvidos, a Prefeitura de Araxá está realizando o 1º Simpósio de Rede. A abertura aconteceu nesta quinta-feira (30) e as atividades estão sendo realizadas no Teatro Municipal Maximiliano Rocha até esta sexta (1º).

O simpósio é uma demanda antiga de todos os envolvidos que atuam na Rede de Atendimento da Prefeitura de Araxá, em conjunto com os conselhos de direitos e o terceiro setor (entidades assistenciais). Ao todo, são 16 horas de evento com apresentação de ações da Saúde, Educação, Assistência Social, Segurança Pública, Poder Judiciário, Ministério Público, terceiro setor e representantes de conselhos de direitos.

Para a secretária municipal de Saúde, Cristiane Gonçalves Pereira, o encontro é oportunidade de troca de experiências. “É uma forma de integração dessa rede o que pode gerar para o usuário a possibilidade de encaminhamentos bem feitos e que levem à primazia do atendimento de qualidade à população”, ressalta.

Representando o terceiro setor, a conselheira da Fundação de Assistência a Mulher Araxaense (Fama), Telma Di Mambro, destaca o apoio dos setores públicos e privados. “Em Araxá somos privilegiados, somos reconhecidos, recebemos apoio e verbas do setor público e da iniciativa privada, e isso faz com que o terceiro setor caminhe cada vez mais em busca de qualidade no serviço prestado”, afirma.

Durante a abertura do evento, o prefeito Robson Magela destacou os investimentos e projetos da área de social lançados pela atual administração, e reforçou a importância do envolvimento de todos os setores para o melhor encaminhamento das demandas apresentadas pela população.

“Fala-se muito em políticas baseadas nos pilares da saúde, educação e segurança. Mas eu sempre acreditei que o social também deve compor essa base de políticas públicas. Eu venho de uma família que foi assistida pelo SOS (Serviço de Obras Sociais), entidade do terceiro setor aqui de Araxá. E sei muito bem, com essa experiência, da importância da integração de toda a rede para o seu bom funcionamento. E isso envolve também a saúde, a educação, segurança, esporte, cultura, entre outros “, reforçou.

O resultado do simpósio será a formação de uma comissão composta por representantes dos órgãos e entidades envolvidos, que irão supervisionar, atualizar e distribuir o fluxo de atendimentos do Município para toda a rede.