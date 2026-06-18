Projeto Lobinho Transformando Vidas realiza entrega de uniformes para alunos

Promover inclusão social, desenvolvimento humano e novas oportunidades por meio do esporte. Esse é o objetivo do Projeto Lobinho Transformando Vidas, que atende gratuitamente 125 crianças e adolescentes de Araxá. Os alunos receberam kits esportivos compostos por camisa, calção, meião, meia e tênis de futsal, garantindo as condições necessárias para a participação nas atividades oferecidas pela iniciativa.

A cerimônia de entrega contou com a presença do secretário municipal de Esportes, Rodrigo Siqueira; do presidente da Câmara Municipal, Raphael Rios; do vice-presidente do Dínamo, Carlos Eduardo Teixeira; da coordenadora do Projeto Lobinho Transformando Vidas, Ana Cristina Faria; do especialista em Responsabilidade Social da CBMM, Alan Ferreira da Costa; da representante da Secretaria Municipal de Assistência Social, Andressa Tormin; além de professores, pais, responsáveis e alunos.

Desenvolvido pelo Dínamo em parceria com a CBMM e a Prefeitura de Araxá, o Projeto Lobinho Transformando Vidas atende crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. A iniciativa utiliza o esporte como ferramenta de inclusão, oferecendo gratuitamente atividades esportivas, acompanhamento social e oportunidades de desenvolvimento pessoal, contribuindo para a formação de cidadãos mais conscientes, disciplinados e preparados para o futuro.

A coordenadora do projeto, Ana Cristina Faria, destaca a importância da entrega dos materiais para garantir que todos os alunos tenham acesso às atividades em igualdade de condições.

“Essa entrega é muito importante porque permite que todas as crianças participem das atividades com os materiais adequados. Muitas vezes, uma chuteira ou um uniforme representam um custo que a família não consegue assumir. Quando oferecemos tudo gratuitamente, garantimos que nenhum aluno fique de fora e que todos tenham a oportunidade de aprender, se desenvolver e construir novas perspectivas por meio do esporte”, ressalta.

Para o secretário municipal de Esportes, Rodrigo Siqueira, o Projeto Lobinho Transformando Vidas é um exemplo de como o esporte pode impactar positivamente a comunidade.

“É muito bom acompanhar um projeto que vai muito além da prática esportiva. O Lobinho promove inclusão, fortalece valores, incentiva a convivência e cria oportunidades para crianças e adolescentes. É uma iniciativa que transforma vidas e gera reflexos positivos para toda a comunidade”, diz.

Sobre o projeto

Com aulas semanais realizadas no Campo do Dínamo (Vila Silvéria) e nos ginásios Paulinho de Souza (Jardim Natália) e Geraldo Montovani (Padre Alaor), o projeto oferece atividades gratuitas e de acesso aberto a toda a comunidade, garantindo que crianças e adolescentes de diferentes realidades sociais possam participar.

Viabilizado pela Lei de Incentivo ao Esporte, com patrocínio da CBMM e apoio da Prefeitura de Araxá, o Projeto Lobinho Transformando Vidas mostra, na prática, como o esporte pode ser um instrumento de transformação social, contribuindo para o desenvolvimento físico, emocional e social dos jovens e ajudando-os a construir uma base sólida para o futuro.