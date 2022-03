Ação Social renova parceria para incentivar jovens na busca pelo primeiro emprego

A Prefeitura de Araxá, através da Secretaria Municipal de Ação Social, fechou a 2ª edição da parceria com o Instituto Coca-Cola Brasil (ICCB) para a realização do programa Coletivo Jovem em Araxá, que trabalha com a formação de jovens para o mercado de trabalho.

O programa é voltado para pessoas de 16 a 25 anos que moram em comunidades de baixa renda ou em situação de vulnerabilidade social, que concluíram ou estão cursando o ensino médio e estão em busca do primeiro emprego.

Todo o curso é online, através da plataforma do Whatsapp, o que permite que o jovem tenha acesso ao conteúdo do programa de qualquer lugar que tenha acesso a internet. A duração é de cinco semanas, quando os participantes recebem dez videoaulas e atividades para serem feitas durante este período, no próprio celular. Quem assistir às videoaulas e fizer as atividades práticas recebe um certificado de conclusão.

Durante o curso, serão apresentados temas do mundo do trabalho, planejamento de um plano de vida, construção de currículo, planejamento financeiro e o participante é incentivado a se candidatar aos processos seletivos de uma rede de mais de 400 parceiros empregadores.

Em Araxá os jovens com mais destaque no curso, serão encaminhados para oportunidades de emprego em empresas parceiras do Instituto Coca-Cola Brasil (ICCB), entre elas o grupo Zema.

As inscrições vão até o dia 25 de março, através do link – https://bit.ly/COLETIVOLARANJEIRAS20221 .

São 5 mil vagas para todo o país. Para mais informações, o atendimento ao participante é feito pelo WhatsApp (21) 9.9354-3793.