Araxá realiza nova etapa de castrações com 400 procedimentos neste sábado (20)

A Prefeitura de Araxá, por meio da Vigilância Ambiental, participa da realização de mais uma etapa do mutirão gratuito de castração de cães e gatos, que acontece neste sábado (20) no Salão Paroquial da Igreja Sagrada Família. A ação prevê a realização de 400 procedimentos e integra as iniciativas voltadas ao controle populacional de animais, promoção da saúde pública e bem-estar animal.

A iniciativa é viabilizada por meio de emenda parlamentar do deputado federal Mário Heringer, em parceria com a vereadora Fernanda Castelha. Nesta etapa, serão atendidos cães e gatos de rua, animais vinculados a protetores independentes e inscritos no cadastro reserva, seguindo os critérios previamente estabelecidos para o programa.

A coordenadora da Vigilância Ambiental, Leninha Severo, ressalta a importância da continuidade dos mutirões para atender a demanda existente no município.

“Temos um trabalho permanente de cadastramento e acompanhamento dos animais que aguardam o procedimento. Cada etapa realizada representa um avanço importante para o controle populacional e para a promoção do bem-estar animal, beneficiando tanto os animais quanto a comunidade”, afirma.

Cadastro para próximas etapas



Os interessados em participar das próximas etapas do programa de castração devem realizar o cadastro junto à Vigilância Ambiental. Para isso, é necessário apresentar CPF, documento oficial com foto (RG ou CNH) e comprovante de renda de todos os membros da família ou a ficha resumo do CadÚnico.

A ficha do CadÚnico pode ser obtida pelo aplicativo Meu CadÚnico ou nos Núcleos de Convivência da Secretaria Municipal de Assistência Social. Após o cadastro, os animais são incluídos na lista de atendimento, respeitando os critérios e a disponibilidade de vagas de cada etapa do mutirão.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone da Vigilância Ambiental: (34) 3691-7120.