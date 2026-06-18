Prefeitura realiza entrega de uniformes e EPIs para servidores da Secretaria de Serviços Urbanos

A Prefeitura de Araxá realizou a entrega de novos uniformes e Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) aos servidores da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, na manhã desta quinta-feira (18). A iniciativa atende 292 profissionais das equipes de varrição, capina, mecânica, elétrica, hidráulica, coveiros, pedreiros, fábrica de blocos e auxiliares de serviços gerais (ASGs).

Cada trabalhador será contemplado com dois kits de uniformes. Entre os materiais entregues estão camisetas e calças com faixas reflexivas, luvas, botinas, óculos de proteção, perneiras, protetor auricular e protetor solar.

De acordo com o prefeito Robson Magela, a ação representa um avanço na valorização dos servidores. “Depois de mais de dez anos, os servidores de Serviços Urbanos voltam a receber uniformes. É uma entrega que garante mais segurança, identificação e dignidade para quem trabalha todos os dias pela nossa cidade”, destaca.

A secretária municipal de Serviços Urbanos, Anna Tereza Ávila, explica que os modelos foram definidos conforme a função desempenhada pelos trabalhadores. “Foram adquiridos pelo município mais de 600 uniformes. Temos o uniforme cinza para o servidor de trabalho interno e o uniforme laranja para o servidor que trabalha na rua, justamente para garantir mais segurança e identificação durante o serviço”, afirma.

Para a servidora da varrição Alessandra Aparecida Silva, os novos materiais fazem diferença na rotina das equipes. “Com esse uniforme, vamos ter mais segurança no nosso trabalho e conseguir fazer o melhor que a nossa função exige. Isso é muito bom”, afirma.