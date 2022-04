Adolescente é vítima de roubo à mão armada no bairro São Pedro

Na madrugada de hoje (1º), a Polícia Militar foi informada de um roubo que teria ocorrido na rua Imbiaçá no bairro São Pedro. No local, a vítima de 14 anos, relatou que estava caminhando juntamente com duas amigas quando foi abordada por dois homens, sendo um deles de posse de uma faca. Eles anunciaram o assalto e levaram uma bolsa contendo objetos pessoais e um aparelho celular, evadindo em seguida.

Após rastreamentos, os autores de 24 e 29 anos, foram localizados ainda nas proximidades, há dois quarteirões do local do fato, sendo procedida a abordagem e localização dos objetos roubados.

Diante dos fatos os autores receberam voz de prisão e foram encaminhados ao delegado de plantão.