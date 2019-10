Agências bancárias começam a se adequar à legislação que visa mais segurança nos bancos de Araxá

A Lei Municipal 7.301/2018 de novembro de 2018 já mostra efetividade em agências bancárias de Araxá. Esse foi o principal assunto do vereador Raphael Rios ao usar a Tribuna na tarde desta terça-feira (15) na Câmara Municipal. Autor da lei que prevê a instalação de portas metálicas e dispositivos de seguranças em agências que contam com caixas eletrônicos, Raphael abordou a importância da medida para evitar esse tipo de ataque em Araxá.

De acordo com a Confederação Nacional dos Trabalhadores de Segurança Pública (Contrasp), de janeiro a junho deste ano, Minas Gerais e São Paulo foram os estados que mais registraram explosões e arrombamentos em caixas eletrônicos neste ano. Ao todo, foram registrados 37 casos da modalidade de crime batizada de “novo cangaço”.

Segundo Raphael, os bancos Itaú, Bradesco e Santander já se adequaram à lei. Ainda, segundo ele, os bancos que ainda não instalaram os dispositivos de segurança serão notificados. A legislação vigente foi proposta em parceria com o 37º Batalhão de Polícia Militar de Minas Gerais.

Semana de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

A primeira edição da Semana Municipal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional foi encerrada no último domingo (13), com mais de 300 atendimentos gratuitos à comunidade. A semana contou com ações como aferição de pressão, alongamentos, informações, prevenção e cuidados com o câncer de mama e envelhecimento saudável. A Semana foi encerrada com um Aulão de Pilates no Barreiro.

Dia da Responsabilidade Social Legislativa

Raphael convidou toda a comunidade para o Dia Municipal da Responsabilidade Social Legislativa em comemoração os 188 anos da Câmara Municipal de Araxá. A ação será promovida no próximo sábado (19), no Pátio da Câmara Municipal. A programação começa às 9h e se estende até às 14h, com vários serviços disponíveis gratuitamente à comunidade. O Dia Municipal da Responsabilidade Social Legislativa foi criado através da Resolução nº 541 de 07 de Março de 2019, de autoria do vereador Raphael Rios.

Indicação

– Estudo de viabilidade para a inclusão de uma linha direta de transporte rodoviário entre as cidades de Araxá e Patrocínio durante o dia. Indicação encaminhada para a direção do O Departamento de Edificações de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DEER/MG).