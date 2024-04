PM realiza grande apreensão de drogas no Terminal Rodoviário

Na madrugada de ontem (3), durante patrulhamento no Terminal Rodoviário na Praça Antônio Alves da Costa, no bairro São Pedro, a Polícia Militar realizou uma grande apreensão de drogas.

A guarnição policial realizou a abordagem do ônibus linha Ituiutaba/Belo Horizonte. Com o apoio da Rocca foi aplicado o cão Ômega no bagageiro do veículo. Após verificações de uma mala suspeita, foram localizados 4.294 pinos de cocaína, 696 buchas de maconha e 50 potes pequenos contendo uma bola de haxixe.

Neste momento, estava ocorrendo o desembarque de passageiros com o destino a Araxá e ao solicitar que todos os passageiros retornassem ao interior do ônibus, foi constatado que o passageiro proprietário da mala, não retornou e evadiu do local.

Após diligências, o indivíduo foi identificado e os militares receberam a informação de que ele embarcou na cidade de Uberlândia. De acordo com a PM, o suspeito teria como destino final a cidade de Betim (MG).

As equipes policiais iniciaram rastreamentos no intuito de localizar o indivíduo, porém sem êxito. Seguem as diligências no intuito de localizar e prender o suspeito de 37 anos.