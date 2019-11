AIA e Postos Alpa lançam Parceria Solidária em prol da Quimioterapia da Santa Casa

A Associação da Imprensa Araxaense (AIA) e a rede de Postos Alpa estão realizando uma Parceria Solidária. A campanha vai beneficiar o Centro de Quimioterapia São Francisco de Assis, que funciona na Santa Casa de Misericórdia de Araxá. Entre os dias 10 de novembro e 10 de dezembro de 2019, quem abastecer o seu veículo em um dos postos do Grupo, vai ter, parte do valor pago, destinado aos serviços de quimioterapia na cidade. Serão doados três centavos a cada litro de combustível adquirido no posto para a AIA e a Santa Casa.

Segundo o Presidente da Associação da Imprensa, Jornalista Caio Ranieri, a ideia da campanha surgiu em uma das reuniões da AIA, buscando uma ação social que a imprensa de Araxá pudesse promover. “Então veio a sugestão de contactarmos uma rede de postos que topasse a ação. A nossa Vice-Presidente, Anete Di Mambro, conversou com o empresário José Freud Mesquita Londe, que abraçou conosco a causa e a campanha está chegando com tudo”, explica.

No Posto Alpa 4, localizado na Avenida Ministro Olavo Drummond, 500, as bombas de Álcool e Gasolina são parte da campanha. E na unidade Posto Alpa Sul, situado na Avenida Wilson Borges, 875, serão destinados parte dos valores abastecidos em Gasolina, Etanol e Diesel. O valor total será repassado para a AIA, que é a responsável pela organização da campanha. Vão ser retirados os custos relacionados e o valor final será entregue à Santa Casa pela Associação da Imprensa.

“A cada litro abastecido, serão repassados três centavos para a AIA e a Santa Casa. Esperamos contar com o apoio máximo dos araxaenses, aos que acompanham a imprensa local. Essa é uma campanha que visa colaborar com essa importante instituição de saúde pública, que atende com maestria diversos cidadãos, diminuindo a necessidade das cansativas viagens até outras cidades para o tratamento do câncer. A Santa Casa merece e o Centro de Quimioterapia tem na sua essência a colaboração maciça da nossa população. Vamos trabalhar para que seja um sucesso”, finaliza Caio.