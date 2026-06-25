ExpoQueijo Brasil movimenta Araxá a partir desta quinta-feira com programação internacional e expectativa de milhares de visitantes





Araxá volta a ser o centro das atenções do setor de queijos artesanais a partir desta quinta-feira (25), com a realização da ExpoQueijo Brasil 2026 – Araxá International Cheese Awards. Considerado o principal evento do segmento nas Américas, o encontro reúne produtores, especialistas, jurados, empresários e visitantes de diversos estados brasileiros e de 19 países no Grande Hotel e Termas de Araxá.

Parceira da iniciativa, a Prefeitura de Araxá apoia o evento por meio de aporte financeiro e suporte logístico, contribuindo para a realização de uma programação que fortalece o turismo, movimenta a economia local e amplia a visibilidade do município no cenário nacional e internacional.

Ao longo de quatro dias, a ExpoQueijo deverá atrair milhares de visitantes e gerar impacto positivo em setores como hotelaria, gastronomia, comércio, transporte e prestação de serviços. A expectativa é de que mais de oito toneladas de queijo circulem pelo evento, entre produtos participantes do Concurso Internacional de Queijos Artesanais e itens comercializados na feira.

Entre as atrações estão o Concurso Internacional de Queijos Artesanais, feira de negócios, fórum técnico, Cozinha Show, oficinas gastronômicas, degustações, transmissões ao vivo do podcast PodQueijo e apresentações musicais gratuitas na Vila Gastronômica.

A Prefeitura de Araxá também participa da programação por meio de um estande da Secretaria Municipal de Turismo, que estará à disposição dos visitantes para a divulgação dos atrativos turísticos, roteiros e experiências disponíveis no município. Entre as novidades apresentadas neste ano está um guia com QR Codes das cachoeiras localizadas no entorno de Araxá, criado para incentivar o turismo de natureza e facilitar o acesso às informações sobre os atrativos da região.

A Secretaria de Agricultura e Pecuária, com orientações ao produtor rural, e a Fundação Cultural Calmon Barreto, com exposição de produtos feitos no tear, além do próprio equipamento, também estarão presentes.

A secretária municipal de Turismo, Alda Sandra Barbosa Marques, ressalta que a ExpoQueijo se consolidou como um dos principais eventos do calendário turístico de Araxá.

“Além de valorizar a produção artesanal e promover a cultura gastronômica, a ExpoQueijo projeta o nome de Araxá para o Brasil e para o mundo. É um evento que movimenta a economia, gera oportunidades para diversos setores e reforça a vocação do município para receber grandes encontros de alcance internacional”, destaca.

A programação da ExpoQueijo pode ser conferida no site oficial do evento, expoqueijobrasil.com.br, e no perfil do Instagram (@expoqueijobrasil).

Serviço

ExpoQueijo Brasil 2026 – Araxá International Cheese Awards

Data: 25 a 28 de junho – quinta a domingo

Local: Grande Hotel e Termas de Araxá – Complexo do Barreiro – Araxá

Realização: Bonare Eventos