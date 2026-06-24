Projeto Lobinho Transformando Vidas fortalece desenvolvimento social e esportivo de centenas de jovens

O esporte vai muito além das quatro linhas. Em Araxá, o Projeto Lobinho Transformando Vidas tem mostrado diariamente como a prática esportiva pode impactar positivamente a vida de crianças e jovens, promovendo aprendizado, inclusão e desenvolvimento social. Atualmente, mais de 100 crianças e adolescentes são atendidos gratuitamente pelo projeto, que oferece aulas esportivas, materiais esportivos e lanche ao fim de cada atividade.

Mais do que ensinar fundamentos do futebol, o projeto trabalha valores essenciais para a formação dos alunos, como respeito, disciplina, amizade e trabalho em equipe. A cada aula, os participantes encontram um ambiente de convivência saudável, incentivo e oportunidades de crescimento dentro e fora de campo, fortalecendo vínculos e ampliando perspectivas para o futuro.

A coordenadora do projeto, Ana Cristina Faria, destaca a importância do trabalho desenvolvido com os jovens. “Nosso objetivo é transformar vidas através do esporte, oferecendo não apenas treinamento, mas também acolhimento, educação e oportunidades. Ver o desenvolvimento das crianças dentro e fora de campo é o que nos motiva diariamente”, afirma.

Sobre o projeto

Com aulas semanais realizadas no Campo do Dínamo (Vila Silvéria) e nos ginásios Paulinho de Souza (Jardim Natália) e Geraldo Montovani (Padre Alaor), o projeto oferece atividades gratuitas e de acesso aberto a toda a comunidade, garantindo que crianças e adolescentes de diferentes realidades sociais possam participar.

Viabilizado pela Lei de Incentivo ao Esporte, com patrocínio da CBMM e apoio da Prefeitura de Araxá, o Projeto Lobinho Transformando Vidas mostra, na prática, como o esporte pode ser um instrumento de transformação social, contribuindo para o desenvolvimento físico, emocional e social dos jovens e ajudando-os a construir uma base sólida para o futuro.