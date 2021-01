AIA inicia comemoração de 10 anos com entrega Prêmio Túlio Maneira e posse de novos associados

A Associação da Imprensa Araxaense (AIA) entregou na noite de terça-feira (19) o Prêmio Túlio Maneira, iniciado o aniversário de 10 anos da entidade, que completa a década e fundação em agosto de 2021. Seguindo todos os protocolos de segurança sanitária, com uso de máscaras, álcool em gel e distanciamento, membros da diretoria da AIA, associados e convidados se reuniram em local aberto para fazer a entrega dos Prêmios, e ainda, empossar novos associados.

A Presidente da Associação, Anete Di Mambro Gandra, deu as boas vindas aos presentes e destacou o momento importante para a AIA. “Essa é uma noite especial, em que recebemos todos os colegas para um reencontro nesse tempo difícil em que nós tivemos a certeza da importância da imprensa e dos jornalistas para toda a sociedade. E nada melhor que fazermos isso homenageando nossos colegas de trabalho por sua atuação e recebendo novos membros para fortalecer a nossa associação. Uma noite de alegria para todos nós”, disse a Jornalista.

O Prêmio Túlio Maneira é entregue todos os anos pela AIA, desde 2012. Em 2020, após a votação dos Destaques de 2019 na Imprensa de Araxá, a pandemia do Novo Coronavírus obrigou a associação a adiar o evento, que aconteceria em março do ano passado. Neste começo de 2021, seguindo as regras de saúde, a AIA promoveu a homenagem. Abrindo a noite de entregas, a primeira homenagem foi da nova categoria do Prêmio: Comunicação Organizacional.

Como Destaque da área em 2019, o Premiado foi o empresário de Comunicação Célio Campos, da Campos Propagada e Campos Produções. A empresa é uma das mais tradicionais da cidade, com uma imensa cartela de clientes em todo país. Célio tem mais de anos dedicados a Comunicação, com passagem por emissoras de TV.

No Destaque Impresso/Online o homenageado foi Willian Tardelli, repórter policial de Araxá. Tardelli atua desde 2010 da imprensa e seu site é uma referência em notícias da Editoria de Polícia em Araxá e região. Ele ainda é repórter policial da Rádio Cidade FM há oito anos.

Como Destaque Rádio, o homenageado foi o produtor e publicitário Rodrigo Mendes, conhecido como Guingo, da Rádio Volt FM. Especialista em áudio, Guingo também foi professor de música e produtor de diversos artistas na cidade. Na Comunicação em Rádio, fundou a Alternativa FM na década de 90, que passou por mudanças e há 11 anos é a Volt FM. A emissora dá grande importância ao jornalismo, mantendo um estúdio dedicado para o departamento.

E no Destaque TV, quem recebeu o Prêmio foi o Repórter Cinematográfico Jander Lúcio, da TV Integração. Jander é um dos mais experientes profissionais da época, tendo atuado em outras emissoras do Grupo. Em 2019, por exemplo, participou no Rio de Janeiro da cobertura do Carnaval daquele ano, com grande destaque na transmissão da TV Globo. Ao final da homenagem foram empossados os novos membros da AIA: Sérgio Rocha, Ariana Andrade, Maurílio Magalhães, Walter Júnior e Robson Guimarães. Outros associados devem integrar a AIA ainda neste ano.