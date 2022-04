Alunos do Oratório Nossa Senhora Auxiliadora vivenciam solidariedade compartilhada com a Apae

A Páscoa é muito mais que chocolate! Essa foi a mensagem aprendida pelos alunos da Escola Municipal Auxiliadora Paiva atendidos no Oratório Nossa Senhora Auxiliadora, no bairro Boa Vista. Eles realizaram várias ações e atividades alusivas ao tema e, nesta quarta-feira (20), doaram bombons para os estudantes e funcionários da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), arrecadados em uma campanha promovida junto à comunidade.

A equipe do oratório também trabalhou com os estudantes a análise da história da Páscoa e sua abordagem dentro das religiões. Houve momentos de partilha entre os alunos, celebração de Páscoa com a presença dos Salesianos e o recebimento dos chocolates tão esperados pelas crianças e jovens atendidos diariamente pelo Tempo Integral no Oratório.

“É importante que as crianças e jovens conheçam pessoas diferentes e que passam por momentos diferentes. A Apae é uma realidade muito diferente da escola. Essa partilha é o sentido da Páscoa, partilhar amor, abraçar as pessoas, compartilhar a alegria entre os alunos e as pessoas atendidas pela entidade”, reforça a secretária municipal de Educação, Zulma Moreira.

O oratório atende 150 crianças de 6 a 15 anos nas atividades do Projeto Educa+ Tempo Integral. O aluno Arthur Henrique Marques da Silva, 12 anos, está no 7º ano do Ensino Fundamental. Ele conta que foi muito interessante viver essa experiência de levar chocolates para os atendidos da Apae.

“Aprendi que Jesus deu a vida por nós ressuscitando pelos nossos pecados. Eu não conhecia a Apae, e achei muito interessante. É legal compartilhar como Jesus fez antes de ser crucificado”.

A diretora do oratório, Vanessa Feliciano Chagas, destaca que educar para viver, conviver, respeitar e ter fé em dias melhores é a premissa máxima da educação do Oratório Nossa Senhora Auxiliadora

“O projeto é uma demonstração de que a Páscoa é muito mais que chocolate, mas adoçar a vida das pessoas é um ato de bondade e de ternura. Trabalhamos para que a Páscoa seja uma constante na educação de nossos alunos, que merecem de toda a equipe reconstruções constantes, esperança depositada no rosto feliz de cada criança e jovem com fé em um mundo melhor e mais humano”, completa a diretora.