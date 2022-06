Ampara faz campanha para adquirir mais suplementos especiais para pacientes

Com mais de sete anos de serviços prestados à população, a Associação de Amparo às Pessoas com Câncer de Araxá (Ampara) precisa de doações da comunidade para obter recursos na aquisição de suplementos. Esses alimentos fazem a diferença na vida dos assistidos.

O Glucerna, o Ensure e o Nutrição Enteral, são suplementos específicos para quem apresenta risco de desnutrição ou dificuldade de alimentação durante o tratamento de quimioterapia ou radioterapia. O gasto para aquisição desses suplementos gira em torno de R$ 6 mil por mês. Se não houver assistido alimentando por sonda, esse valor cai para cerca de R$ 4,5 mil.

De acordo com a nutricionista, Larissa Rezende Menezes, a suplementação alimentar é de fundamental importância. “A Ampara receita esses suplementos porque geralmente quando o paciente está em processo quimioterápico ou de radioterapia ele apresenta dificuldade em continuar a se alimentando adequadamente. São tratamentos muito fortes. Com isso, as pessoas deixam de se alimentar, vão perdendo peso muito rápido e entrando em estágio de desnutrição. Aí por isso a importância do suplemento na alimentação”, relata.

Para ser um doador e participar da campanha, basta fazer um PIX para a chave: 21566636000175 ou depositar qualquer valor na conta bancária – Banco: 136 / Agência: 5731 / Conta: 78363-3.

A contribuição também pode ser feita pessoalmente na sede da Ampara situada na avenida Senador Montandon, 98.