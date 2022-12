Ampara lança campanha de arrecadação de alimentos

‘Seu amor alimenta quem precisa!’. Com este slogan a Associação de Amparo às Pessoas com Câncer de Araxá (Ampara) lançou nesta quarta-feira (1°), a campanha de arrecadação de alimentos 2022 – Doar Também É Cuidar.

Toda a arrecadação será distribuída aos beneficiários cadastrados da instituição. As doações podem ser realizadas na sede da Ampara, de segunda a quinta-feira, das 7h às 19h, sexta-feira, das 7h às 17h, e aos sábados, no bazar anexo à instituição, das 8h às 12h.

“Com esta campanha buscamos ajudar as pessoas mais necessitadas, com a doação de cestas básicas para o Natal. Queremos dar aos pacientes a oportunidade de realizarem a ceia junto às suas famílias, nesta época tão especial, com uma mesa mais farta”, declara a coordenadora da Ampara, Juliana Silva.