Ampara participa de reunião com a prefeitura para apresentar o balanço de 2022

A Associação de Amparo às Pessoas com Câncer de Araxá (Ampara) se reuniu na última semana com o prefeito de Araxá, Robson Magela, para apresentar o balanço do ano de 2022. De abril a dezembro, foram realizados 5.841 atendimentos, viabilizados por meio de convênios com o poder executivo.

“Na reunião, levamos um relatório, que constava a quantidade de atendimentos, impacto social, e o número de famílias atendidas e que estão trabalhando na instituição. Conversamos sobre a expectativa deste ano em relação aos avanços da saúde e dos atendimentos que podem ser feitos com apoio do município. Foi um encontro muito proveitoso, onde o prefeito Robson Magela reafirmou o compromisso da administração em continuar sendo parceira da Ampara”, conta a coordenadora da instituição, Juliana Silva.

O prefeito Robson Magela destaca que a entidade desempenha um papel fundamental na cidade. “A Ampara realiza um trabalho excepcional em Araxá, acolhendo pacientes oncológicos e prestando apoio aos seus familiares. Ficamos muito felizes, enquanto gestão municipal, em poder contribuir, ajudar e reconhecer esse belíssimo trabalho”, reforça o prefeito.

Sobre a Ampara

A Ampara atua há 8 anos em Araxá, prestando assistência a pacientes em tratamento de câncer, com a doação de caixas de leite, cestas básicas, suplementos alimentares, bolsa de colostomia, medicamentos não encontrados ou não fornecidos pelo SUS, fraldas geriátricas e absorventes cirúrgicos.

Além disso, a Associação também realiza atendimentos psicológico, nutricional, de assessoria jurídica, assistência social, oficinas, entre outros, auxiliando os atendidos e familiares.

Para a realização de doações, os interessados podem comparecer à sede da instituição, na Avenida Senador Montandon, n° 98, no Centro. O telefone para contato é o (34) 3612-1611.