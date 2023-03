Ampara recebe doações feitas pela Receita Federal

Fornecer leveza, alegria, aporte e auxiliar os assistidos. Com este objetivo, a Associação de Amparo às Pessoas com Câncer de Araxá (Ampara) solicitou e recebeu, via chamamento público, a doação de vários materiais da Receita Federal.

Entre os utensílios e equipamentos recebidos estão celulares, ferros de passar roupa, vaporizador, cabines de LED para unhas de gel, entre outros. Parte das doações foram destinadas para assistidas como forma de homenagem ao Dia da Mulher. Já a outra parte foi vendida no bazar e o restante doado para os assistidos, em forma de sorteio.

A coordenadora da Ampara, Juliana Silva, destaca a importância destas doações para a manutenção das atividades, por meio do auxílio financeiro propiciado pelas vendas dos recursos e também pela valorização das pessoas.

“Esse chamamento foi destinado à instituições que fazem trabalhos com mulheres. Assim, fomos agraciados com alguns dos itens da Receita, que utilizamos de duas formas: primeiro, presenteamos as assistidas, porque é o mês das mulheres. Já o restante das mercadorias está à venda na instituição, para podermos realizar os pagamentos de manutenção da Ampara. Nesses primeiros quatro dias, por exemplo, conseguimos vender alguns itens e fazer o pagamento da farmácia, onde tínhamos muitos medicamentos para serem pagos. Essas doações vieram em boa hora e de forma substancial”, ressalta a coordenadora.

Interessados em adquirir os produtos ainda disponíveis (celulares e cabines de LED) devem procurar a sede da Ampara na Avenida Senador Montandon, 98, Centro. O telefone para contato é o (34) 3612-1611.

Sobre a Ampara

A Ampara tem como missão promover apoio, acolhimento e assistência, cuidando de crianças, jovens, adultos e idosos com câncer, atuando na prevenção e diagnóstico precoce da doença.

Entre os auxílios realizados pela instituição estão doações de produtos como caixas de leite, cestas básicas, suplementos alimentares, bolsa de colostomia, medicamentos não fornecidos pelo SUS, fraldas geriátricas e absorventes cirúrgicos.

Além disso, a Associação também presta atendimentos psicológicos, nutricional, de assessoria jurídica, assistência social, oficinas, entre outros, auxiliando atendidos e familiares.