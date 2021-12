Ampliação do Cemitério São João Batista também contempla melhorias estruturais

A Prefeitura de Araxá está executando a ampliação do Cemitério São João Batista. A obra vai contemplar, além do aumento do espaço físico, a extensão das vias de acesso com calçamento em bloquetes, construção de um galpão para abrigar a serralheria, depósito de ferramentas, banheiros e copa para funcionários e banheiros com acessibilidade ao público.

Na capela será feita a troca de todo telhado, troca do forro, pintura interna e externa e readequações com rampa de acesso. O projeto também engloba a substituição do atual sistema de iluminação do local por lâmpadas de LED.

A engenheira da Secretaria Municipal de Obras, Jaqueline Borges, diz que serão 5.200m² a mais no atual espaço do campo santo, o que deve elevar a vida útil do cemitério municipal em até sete anos.

Para as intervenções, a empresa licitada também será responsável pelas demolições de todos os galpões existentes hoje, demolição do muro de alvenaria ao redor dos galpões e remoção de todos os postes de energia, bem como dos materiais que serão substituídos na capela.

“Também será feita a terraplanagem do espaço a ser ampliado, e implementado um sistema de drenagem para captação da água da chuva, já que o terreno está em declive”, acrescenta Jaqueline.

O secretário municipal de Serviços Urbanos, Ricardo Alexandre da Silva (Kaká), diz que o contrato, no valor de R$ 1.268.000,00, foi firmado numa segunda licitação para a contratação da obra, uma vez que a primeira licitação, no valor de R$ 1,1 milhão ter dado deserto. “Nenhuma empresa manifestou interesse, porque esse valor estava defasado, devido ao alto preço dos materiais, principalmente de ferragens”, explica.