Araxá adere ao Pró-Gestão e fortalece futuro previdenciário dos servidores





Planejamento de hoje para garantir segurança amanhã. Araxá, através do Iprema (Instituto Previdenciário do Município e Araxá), aderiu ao Pró-Gestão RPPS, programa do Ministério da Previdência que certifica boas práticas de administração nos regimes próprios de previdência. O objetivo é modernizar a gestão, garantir transparência e assegurar a sustentabilidade no pagamento das aposentadorias e pensões dos servidores.

O programa avalia três pilares principais: governança corporativa, controles internos e educação previdenciária. Em Araxá, o trabalho já inclui o Censo Previdenciário, cursos de educação financeira, ações de aproximação com servidores e aposentados e a entrega de certificados de reconhecimento aos novos beneficiários.

De acordo com o coordenador do Pró-Gestão em Araxá, Marlon Antônia Rosa, a adesão representa um passo estratégico. “Estamos preparando o Instituto para os próximos 30, 50 anos. Com mais eficiência e investimentos bem aplicados, a tendência é reduzir a dependência do Município e aumentar a autossuficiência do Iprema, garantindo segurança para servidores e equilíbrio para as contas públicas.”

Araxá busca agora a certificação no nível 1, etapa inicial do programa, mas já com metas para avançar nos próximos níveis, consolidando o Instituto como referência em gestão previdenciária.

De acordo com superintendente do Iprema, Jader Alves Ferreira o Pró-Gestão representa muito mais do que uma certificação, é a consolidação do compromisso do IPREMA com a boa governança e, sobretudo, com a valorização de seus servidores. “Acreditamos que um RPPS só alcança a excelência quando sua equipe está preparada e qualificada para enfrentar os desafios da gestão previdenciária, garantindo transparência, eficiência e segurança aos segurados. Por isso, temos investido continuamente na capacitação e no desenvolvimento de nossos servidores, reconhecendo que são eles a base do trabalho sério e responsável que assegura o futuro da previdência municipal de Araxá.”, afirma.