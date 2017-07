Araxá agiliza processo para inclusão no Mapa do Turismo Brasileiro

A Secretaria de Estado de Minas Gerais deu parecer favorável para a inclusão de Araxá no Mapa do Turismo Brasileiro, instrumento que fornece os indicativos para a atuação do Ministério do Turismo desenvolver políticas públicas para os municípios. O Mapa turístico é elaborado em conjunto com os órgãos federais de todos os estados e é feito um estudo relacionado ao que cada município tem a oferecer em gestão, estruturação, atrativos e na promoção do turismo. De acordo com o mapa, o Brasil conta com 2.175 municípios divididos em 291 regiões turísticas.

A superintendente municipal de Turismo, Régia Côrtes, explica que há um processo com detalhamento sobre a cidade para que receba a certificação com o laudo para inclusão no Mapa. “Esse ano, Araxá, através do Conselho Municipal do Turismo (Comtur) e da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovações Tecnológicas, fizemos um trabalho colaborativo com o Circuito da Canastra. Encaminhamos nossa documentação completa para a Associação do Circuito e, posteriormente, junto com mais cinco municípios da região, enviamos os documentos exigidos pelo Estado para o trâmite legal, que é a inserção e o aceite da cidade pelo Sistema do Programa de Regionalização do Turismo, para que Araxá passasse a ser contemplada”, explica a superintendente.

Vários fatores foram considerados, dentro do que estabelece o Ministério do Turismo como regra, para a inclusão do município no Mapa, dentre eles: possuir órgão responsável pelo turismo, destinar dotação para o turismo na lei orçamentária anual vigente e apresentar o Termo de Compromisso assinado pelo prefeito municipal ou dirigente responsável pela pasta.

Régia afirma que Araxá é a cidade turística polo da região e uma das mais importantes do mapa do turismo brasileiro. “Nossa expectativa é de incrementar o turismo receptivo e participar diretamente do turismo regional”, reforça a superintendente de Turismo