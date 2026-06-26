Senac Araxá reúne cerca de 300 estudantes em evento voltado à qualificação profissional

O Senac em Araxá realizou, nesta semana, a segunda edição do SenacPro, iniciativa que aproximou cerca de 300 estudantes do Ensino Médio da Escola Estadual Vasco Santos do universo da educação profissional. O evento aconteceu na unidade do Senac e contou com a participação de alunos do 1º, 2º e 3º anos.

A proposta do SenacPro é apresentar aos jovens diferentes possibilidades de formação profissional, conectando-os às demandas do mercado de trabalho por meio de atividades práticas e experiências interativas. Durante a programação, os estudantes participaram de oficinas, demonstrações e dinâmicas nas áreas de tecnologia, gestão, saúde, beleza, gastronomia e moda.

Além de proporcionar contato direto com diversas profissões, a iniciativa incentivou o desenvolvimento de competências como criatividade, comunicação e pensamento crítico. O evento também reforçou o compromisso do Senac com a inclusão social e o acesso à qualificação profissional, aproximando os estudantes das oportunidades de carreira oferecidas pela instituição por meio de cursos livres, técnicos e de especialização.

Para a diretora do Senac em Araxá, Rosália Cavechia, o projeto contribui para ampliar as perspectivas dos jovens. “O SenacPro é uma oportunidade de despertar nos estudantes o interesse pela qualificação profissional, mostrando, de forma prática e acessível, os caminhos possíveis para a construção de uma carreira sólida”, destacou.

Cursos gratuitos de férias

Como parte das ações de incentivo à qualificação, o Senac em Araxá está com vagas para cursos gratuitos de férias que serão realizados em julho. Entre as opções estão Business Intelligence com Power BI, na área de Tecnologia da Informação; Preparo de Pizzas, em Gastronomia; e Primeiros Socorros para Profissionais do Turismo.

As inscrições são presenciais e podem ser feitas na unidade do Senac, localizada na rua Antônio de Castro Alves, 85, Vila Fertiza. Para a matrícula, é necessário apresentar documento de identidade com foto, CPF, comprovantes de endereço e de escolaridade. Menores de 18 anos devem estar acompanhados por um responsável legal.

Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp estadual: (31) 3057-8600.