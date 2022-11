Araxá atinge marca de R$ 66 milhões em obras em andamento na cidade

Intervenções que estão mudando a paisagem, seja através de pavimentação asfáltica, melhorias viárias, reforma de escolas, construção de creches e praças, sistema de drenagem e campo de futebol, impactando positivamente a vida da população araxaense. A Prefeitura de Araxá atingiu a marca de R$ 66 milhões de reais em investimentos em obras que estão em andamento na cidade.

São 23 execuções de reformas, adequações, revitalização ou construção que ocupam canteiros de obras em toda a cidade. Durante uma visita de rotina às principais delas, na tarde desta quinta-feira (17), o prefeito Robson Magela destacou a importância dos empreendimentos que estão dando resolução a problemas antigos na cidade.

“É o caso da rua Honório de Paiva Abreu que não comportava mais operação tapa-buraco porque era necessário construir um sistema de drenagem. Temos a avenida Hitalo Ros, que precisava com urgência da duplicação. Temos a questão também da construção de creches e reforma urgente de escolas na cidade, construção de praças em espaços que antes davam dor de cabeça para a população. Enfim, são questões que antes prejudicavam a população, mas agora vão facilitar e otimizar a vida de todos”, afirma.

Ao lado do secretário municipal de Obras Públicas e Mobilidade Urbana, Ângelo França, e do secretário municipal de Governo, Rick Paranhos, o prefeito percorreu as 13 obras de maior impacto na cidade.

Duplicação da avenida Hitalo Ros e do Viaduto José Domingos Filho; recuperação da rua Honório de Paiva Abreu; reforma da Creche Francisca Querina Martins de Oliveira, construção das Praças da Nestlé e do Branco; reforma e revitalização da Escola Municipal Professora Leonilda Montandon (Caic), reforma do Aeroporto Municipal Romeu Zema, revitalização do Campo de Futebol do Barretão (bairro Boa Vista) e da Praça da Banheira; e pavimentação das ruas da Carroças (novo Santo Antônio), Edmundo Rodrigues da Silva (São Geraldo) e Adhemar Rodrigues do Valle (Alvorada).

Desde o início da gestão, inúmeras outras obras de infraestrutura já foram entregues à população araxaense. O secretário Ângelo explica que outras intervenções de menor porte também acontecem na cidade.

“A maior parte dessas obras estão acontecendo nos bairros, que é uma preocupação da gestão, de atender a população nas regiões mais afastadas do centro” destaca.

Quem sente as benfeitorias é a população, como no caso do aposentado Willian José da Silva, morador do bairro Mangueira 2 há cerca de 40 anos, de frente a uma área institucional onde está sendo construída a Praça do Branco.

“A gente via aqui muitas pessoas usando drogas, o que causava uma falta de segurança imensa. Na situação que estava, a gente não imaginava que ficaria tão bonita como está ficando. Vai melhorar bastante, tanto segurança como também para o lazer”, diz.