Araxá avança na modernização de processos e se destaca como município promissor para investimentos

Araxá está em estágio avançado na implementação do Programa Estadual de Desburocratização – Minas Livre Para Crescer, uma iniciativa do Governo de Minas que visa modernizar e simplificar processos para fomentar o ambiente de negócios no estado.

Dentro desse contexto, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico está criando uma Comissão de Desburocratização, com o objetivo de integrar todas as secretarias municipais e aumentar a eficiência dos processos administrativos. O foco é agilizar trâmites, eliminar entraves burocráticos e ampliar o acesso a serviços públicos por meio de plataformas digitais.

Como parte das ações, está prevista a inclusão de mais 200 CNAEs (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) no rol de atividades consideradas de baixo risco. Com essa atualização, empresários terão menos exigências para iniciar e operar seus negócios, o que estimula o empreendedorismo e a formalização.

Araxá se destaca no cenário mineiro como um município promissor para investimentos. Com bons índices sociais, segurança pública eficiente e uma rede de saúde de qualidade, a cidade oferece condições ideais tanto para moradores quanto para investidores.

Um dos pilares desse ambiente favorável é o SINE, gerido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Reconhecido como um dos melhores do estado, o órgão atua como ponte entre empresas e trabalhadores, oferecendo consultoria, suporte à contratação e orientação a empreendedores.

Outro destaque é a Sala Mineira do Empreendedor, mantida em parceria com o SINDCOMÉRCIO e o SEBRAE. A unidade de Araxá conquistou o Selo Diamante, a mais alta certificação concedida pelo Sebrae, que atesta a excelência no atendimento a pequenos negócios e empreendedores locais.

A Prefeitura também mantém parcerias estratégicas com entidades como ACIA, CDL, SEBRAE, SESI, SENAI, SENAC, SESC e SENAR. Essas instituições atuam em ações voltadas à qualificação profissional, geração de renda e fortalecimento da mão de obra local.

Para o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Ítalo Borges, os avanços refletem um compromisso contínuo com a modernização da gestão pública e o estímulo ao crescimento local.

“Estamos trabalhando para transformar Araxá em referência de ambiente favorável ao empreendedorismo. A desburocratização é uma das principais ferramentas para atrair novos investimentos, gerar empregos e fortalecer a economia. Nosso objetivo é tornar o processo mais simples, ágil e eficiente para quem quer empreender na cidade”, destaca o secretário.