Araxá avança no programa Minas Livre para Crescer e adota a Rede Sim Mais Livre

Araxá deu um passo decisivo para desburocratizar a vida de quem quer empreender. O município passou a integrar o programa Rede Sim Mais Livre, que permite abrir empresas em questão de minutos, graças à integração direta entre órgãos municipais, estaduais e federais.

O lançamento aconteceu na tarde desta quarta-feira (24), na Associação Comercial Industrial de Araxá (Acia), em encontro com contadores promovido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, em parceria com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e a Junta Comercial do estado de Minas Gerais (Jucemg).

.

Segundo o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Ítalo Borges, a mudança traz agilidade inédita. “A vida do empresário se torna muito mais simples, mais fácil e mais ágil. Antes, abrir uma empresa em Araxá podia levar até três meses. Hoje, em poucos minutos o empreendedor já tem CNPJ, inscrição estadual e inscrição municipal. Isso é economia de tempo e de dinheiro”, destacou.

O sistema faz o estudo imediato de viabilidade do endereço e dispensa alvará em atividades de baixo impacto, eliminando etapas burocráticas e custos desnecessários.

Para o diretor de Interlocução com Setores Públicos e Privados da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Caio Coelho, a medida tem efeito direto no fortalecimento da economia.

“Muitas vezes o empreendedor não abre um negócio por oportunidade, mas por necessidade. E a burocracia, em vez de proteger o cidadão, acaba travando investimentos e a geração de empregos. Esse programa sinaliza confiança no empresário, oferece as ferramentas certas e cria condições para que as cidades possam crescer de forma mais ágil e sustentável”, afirmou.

Com o sistema já em funcionamento, Araxá se junta a apenas 100 cidades mineiras pioneiras no programa, reafirmando sua posição de referência em inovação e apoio ao empreendedorismo.