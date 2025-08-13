Araxá Beer Fest será realizado nos dias 14 a 16 de agosto na Fundação Cultural Calmon Barreto

A Prefeitura de Araxá e a Fundação Cultural Calmon Barreto (FCCB) apoiam a realização da primeira edição do Araxá Beer Fest, um encontro de cervejeiros criado para promover a cultura local, tanto gastronômica quanto cervejeira. O evento reunirá mais de 20 rótulos de cervejas artesanais e será realizado de 14 a 16 de agosto na Fundação Cultural, com entrada gratuita. A expectativa é unir música, sabores e valorizar o comércio local.

Organizado por cervejeiros de Araxá, o festival contará com cinco marcas locais de cerveja artesanal e nove estações gastronômicas. O público poderá experimentar estilos variados, como cerveja de trigo, IPA, APA e até chopp de vinho.

A programação musical inclui artistas e bandas da cidade:

• 14/08 (abertura às 17h): DJ Guvi e Mamma Jamma

• 15/08 (abertura às 13h): DJ Lorenzzo, Vox Brothers, Krusty e Big Jackers

• 16/08 (abertura às 11h): DJ Guvi, Tio Sam e Latitude 19

Para a presidente da FCCB, Madalena Aguiar, eventos como este fortalecem a identidade cultural de Araxá e movimentam a cidade. “São oportunidades que integram a comunidade, promovem a cultura e geram visibilidade para nossos artistas e empreendedores locais”, afirma.

Atualmente, a produção de cerveja artesanal na cidade está em forte crescimento. Todas as empresas participantes são de Araxá. Além da praça de alimentação, o evento contará com área kids.