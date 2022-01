Araxá descarta fechamento do comércio com baixo índice de ocupação de leitos

A Prefeitura de Araxá informa que não existe a possibilidade de fechamento do comércio no momento, já que os leitos clínicos e de UTI não registraram taxa de ocupação nos últimos dias devido à Covid-19. As orientações do município são para que a população mantenha as medidas de prevenção (uso de máscara, álcool em gel e distanciamento) e o Cartão de Vacina (gripe e Covid-19) atualizado.

O município ressalta que já tem adotado outras medidas para conter o avanço da doença registrado em todo o país e que possui estrutura e logística adequadas para atender possíveis casos mais graves da Covid-19 e suas variantes. A Prefeitura de Araxá utiliza a taxa de ocupação de leitos clínicos e de UTI por pacientes com Covid-19 como um dos principais parâmetros para qualquer tipo de restrição.