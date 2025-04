Araxá é homenageada em evento nacional como referência regional no Serviço de Família Acolhedora

Araxá recebeu, nesta semana, um importante reconhecimento pelo trabalho desenvolvido no Serviço de Família Acolhedora. A homenagem aconteceu durante o 1º Encontro Gaúcho de Acolhimento Familiar, em Gramado (RS), e destacou o município como referência regional na execução do serviço, que oferece acolhimento familiar temporário a crianças e adolescentes afastados do convívio familiar por decisão judicial.

A comitiva araxaense foi representada por três profissionais da Fundação da Criança e do Adolescente de Araxá (FCAA), que participam de três dias de palestras, capacitações e trocas de experiências entre estados. A homenagem foi entregue pela renomada Neusa Cerutti, assistente social e advogada responsável pela implantação de um dos principais serviços no país, pioneira e referência no tema.

Apresentado em 2021, com apoio do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), o serviço teve início como projeto “Refazendo Sonhos – Família Acolhedora” e, após um ano, diante do sucesso e apoio do prefeito Robson Magela, foi transformado em política pública municipal. Desde então, o programa passou a contar com recursos do Município para sustentar e expandir o serviço.

“Essa é uma conquista de toda a nossa equipe e da rede de proteção à infância. Saímos do zero e, hoje, somos referência. Ver esse reconhecimento sendo compartilhado em um evento nacional, com representantes de várias regiões do Brasil, é a certeza de que estamos no caminho certo”, destaca a presidente da FCAA, Taciana Almeida.

O Serviço de Família Acolhedora permite que crianças e adolescentes vivam em um ambiente familiar provisório enquanto aguardam definição judicial sobre seu futuro. O objetivo é oferecer acolhimento humanizado e afetuoso, fortalecendo vínculos e contribuindo para o desenvolvimento saudável das crianças.