Araxá entra na rota das grandes franquias do mundo

Um ambiente que favorece e fortalece os negócios. O trabalho realizado pela Prefeitura de Araxá colocou a cidade de vez na rota das grandes franquias nacionais e internacionais. Só nos últimos dois anos, o número de grandes marcas que se instalaram no Município cresceu cerca de 70% e deve aumentar ainda mais nos próximos anos.

O investimento da Administração Municipal em áreas prioritárias como educação, saúde, segurança, turismo e infraestrutura contribuem diretamente para chegada e expansão de empresas, geração de mais empregos e renda para a população. Os indicadores econômicos e sociais despertam o interesse das franquias mais conhecidas no país e no mundo, como por exemplo, o McDonald’s, Domino’s e Kopenhagen.

De acordo com o prefeito Robson Magela, a responsabilidade do Município é exclusivamente criar ambientes de negócios favoráveis para atrair grandes empresas. “O primeiro passo para um Município atrair grandes empresas, grandes franquias, é investir em áreas prioritárias como saúde, educação e segurança. O segundo é desburocratizar os processos internos, tornar mais ágil a análise de alvarás e toda documentação necessária, sem deixar é claro de cumprir todas as legislações necessárias”, destaca.

Segundo Robson, esses investimentos públicos contribuem diretamente para atrair grandes negócios para Araxá. “Para se instalar em qualquer município do país, essas franquias realizam uma série de pesquisas, como por exemplo, o levantamento social e econômico da cidade. Indicadores que são fundamentais para se decidir pela implantação ou não do empreendimento. É ficamos muito felizes de perceber que esses investimentos têm colaborado para atrair grandes marcas nacionais e internacionais.”

O prefeito afirma ainda que além dos investimentos públicos, a visão de empreendedores da cidade são de fundamental importância neste novo posicionamento de Araxá no mercado de franquias. “Investidores, empreendedores e empresas de captação de negócios é quem são responsáveis por captar ou implantar efetivamente essas franquias. Essa é que deve ser a parceria saudável, a parceria pública privada que é tão falada. A Prefeitura investe em melhorias públicas que favorecem indicadores sociais e econômicos e na criação de um ambiente favorável para negócios e os empresários na captação e implantação dessas grandes empresas”, ressalta Robson.