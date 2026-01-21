Araxá fortalece ambiente de inovação e se prepara para novos investimentos em mobilidade sustentável

Araxá avança na consolidação de um ambiente favorável à inovação, ao desenvolvimento econômico e à sustentabilidade. O município passa a integrar um novo ciclo de investimentos no setor automotivo voltado à mobilidade elétrica e híbrida, ampliando o acesso a tecnologias alinhadas às tendências globais de transporte e transição energética.

A BYD acabar de anunciar que está prevista a implantação de uma concessionária da marca no município. As obras têm início programado para fevereiro de 2026 e devem gerar novos postos de trabalho diretos e indiretos, além de movimentar a cadeia local de serviços, comércio e infraestrutura.

A chegada da BYD em Araxá contribui para a ampliação da oferta de veículos eletrificados, bem como para a instalação de infraestrutura especializada, incluindo serviços e sistemas de recarga, elevando o nível tecnológico disponível à população e aos visitantes.

A iniciativa reforça o posicionamento de Araxá como cidade preparada para receber investimentos privados, estimular a inovação e promover o desenvolvimento sustentável, em consonância com políticas públicas que incentivam a diversificação econômica, a modernização urbana e a redução de impactos ambientais.

BYD

A BYD é uma empresa global de tecnologia com atuação em mobilidade elétrica, energia limpa e soluções sustentáveis. Reconhecida internacionalmente, a marca é líder mundial em veículos eletrificados e atua em diversos países, com foco no desenvolvimento de tecnologias que contribuem para a redução de emissões de carbono e para a transição energética.