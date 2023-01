Araxá implanta novos itinerários para o transporte público e reativa linha Jardim das Oliveiras

Novas linhas de transporte público coletivo urbano estão sendo implantadas em atendimento de demandas da população feitas à Prefeitura de Araxá. A partir da próxima semana, moradores do bairro Jardim Europa passam a ser atendidos. E na quinta-feira (26), a linha Belvedere / Centro (nº 29) começa a funcionar das 7h às 18h50.

Além disso, a linha Jardim das Oliveiras / Centro (nº 28) foi reativada nesta quarta-feira (19), também em atendimento à comunidade. Ela passa pela Igreja do Rosário, na avenida Senador Montandon, e tem horário estendido até a Apae e Uniaraxá. Já no sentido Centro / Jardim das Oliveiras, o ponto inicial é na Praça Dom Bosco, na avenida Imbiara. Esses itinerários circulam das 6h40 às 18h20.

“A Administração Municipal está empenhada em contribuir efetivamente com a melhoria do transporte público de Araxá. E junto com a reativação e implantação de novas linhas, também estão sendo instaladas coberturas nos pontos de ônibus no Centro e nos bairros. Uma delas foi instalada na avenida Getúlio Vargas, no ponto próximo ao Bernardão”, afirma o secretário municipal de Segurança Pública, Daniel Rosa.

Ele acrescenta que a empresa Vera Cruz, concessionária do transporte público, vai revitalizar em breve 20 abrigos de pontos de ônibus e a Prefeitura de Araxá licitará a instalação de outras 60 novas coberturas.