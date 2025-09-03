Araxá inicia limpeza preventiva de bueiros e reforça pedido de colaboração da população

A Prefeitura de Araxá, por meio da Secretaria de Serviços Urbanos, iniciou nesta semana a limpeza preventiva de bueiros e bocas de lobo antes do período de chuvas. A primeira frente atua na Avenida João Paulo II, onde há 49 dispositivos de drenagem mapeados para desobstrução. O serviço é executado pela empresa contratada de limpeza urbana e, na sequência, avança para outros trechos da região central e para os bairros, conforme cronograma e atualização do mapeamento.

Em alguns pontos, um único bueiro pode exigir um dia inteiro de trabalho, devido ao acúmulo de sedimentos, folhas e resíduos. A ação reduz riscos de alagamentos, melhora o escoamento pluvial e contribui para preservar o pavimento. O efeito da limpeza costuma durar entre cinco e seis meses, variando conforme o regime de chuvas e os hábitos de descarte de resíduos na cidade.

A secretária de Serviços Urbanos, Anna Tereza Ávila, reforça a importância da colaboração de todos: “A Prefeitura está fazendo a parte dela, mas precisamos do apoio da população. Evite jogar lixo nas ruas, mantenha as calçadas varridas, não varra resíduos para a sarjeta e acondicione folhas e podas em sacos para a coleta regular. Resíduos e entulhos devem ter destinação correta. Pequenos gestos evitam que as bocas de lobo fiquem obstruídas e ajudam a prevenir alagamentos.”