Araxá lança Campanha Agosto Lilás com ações integradas pelo fim da violência contra a mulher

A Prefeitura de Araxá lança oficialmente nesta segunda-feira, 4 de agosto, a Campanha Agosto Lilás 2025, com uma programação que envolve mais de 10 ações integradas em diversas frentes — saúde, educação, segurança, esporte, assistência social, cultura e comunicação. O objetivo é claro: conscientizar, acolher e mobilizar a sociedade no enfrentamento à violência contra a mulher.

“A violência contra a mulher é um problema de todos nós. Não basta punir depois: é preciso prevenir, acolher, orientar, escutar. Por isso estamos convocando toda a cidade para estar conosco nessa campanha. Só com união e coragem a gente muda essa realidade”, afirmou o prefeito Robson Magela.

A campanha deste ano traz como marca a escuta ativa, a valorização da vivência feminina e a articulação em rede. Para isso, um dos pilares da mobilização é o Diagnóstico da Mulher de Araxá, uma pesquisa inédita que está ouvindo mulheres de toda a cidade para mapear realidades e orientar políticas públicas mais eficazes.

“Com esse diagnóstico a gente transforma relatos em dados, e dados em políticas públicas reais. É a partir da escuta das mulheres que vamos agir com mais efetividade e sensibilidade”, explica Leany Tupinambá, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher.

A campanha Agosto Lilás vai acontecer ao longo de todo o mês de agosto, com ações educativas, preventivas, simbólicas e formativas. “Cada ação foi pensada para atingir públicos diferentes, com linguagens e estratégias específicas, mas com o mesmo propósito: romper o ciclo da violência e fortalecer a rede de apoio às mulheres”, destaca Lilian Pereira, secretária municipal de Assistência Social.

A Campanha Agosto Lilás 2025 é realizada pela Prefeitura de Araxá – por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, com coordenação da OPM (Coordenadoria de Políticas Públicas para Mulheres) – e pelo Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, além do envolvimento direto de diversas secretarias, órgãos de segurança, saúde, educação, justiça, fundações e movimentos sociais.

Como participar?

Você pode acessar o Diagnóstico da Mulher de Araxá pelo QR code ou link divulgado nas redes da Prefeitura. Ao longo do mês, as ações da campanha também serão divulgadas no site, nas mídias e nos pontos de atendimento da rede pública.

Programação:



04/08 – Abertura Oficial da Campanha

05/08 – Discussão e aprovação do Fluxograma de atendimento à mulher em situação de violência

06/08 – Capacitação “Maria da Penha Vai à Escola: Educar para Proteger”

07/08 – Blitz “Maria da Penha”

12/08 – “Café com Voz”

13/08 – Capacitação “A saúde no enfrentamento da violência doméstica contra a mulher”

21/08 – Capacitação da Rede de Atendimento

24/08 – 1ª Corrida e Caminhada Lilás

26/08 – Capacitação “Noite Segura”



Durante todo o mês:

– Iluminação simbólica em lilás de prédios públicos;

– Campanha nas redes sociais e na mídia local;

– Fortalecimento do Diagnóstico Situacional da Mulher em Araxá.