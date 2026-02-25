Araxá realiza Dia D de Combate à Dengue com ações em toda a cidade no próximo sábado (28)

Araxá participa no próximo sábado (28) do “Dia D Minas Unida Contra o Aedes”, mobilização promovida pelo Governo de Minas Gerais em todo o estado. A programação prevê ações educativas, preventivas e de enfrentamento à dengue, com atividades das 8h às 12h, em diferentes regiões da cidade.

O Dia D contará com mutirão de visitas domiciliares em toda a cidade. As ações nos bairros serão realizadas de forma integrada pelos Agentes de Combate às Endemias (ACE) e pelos Agentes Comunitários de Saúde (ACS), voltadas à eliminação de criadouros, à orientação da população sobre sinais de alerta e à atualização de cadastros de saúde.

Além das ações de combate, serão realizadas mobilizações com duas blitz educativas, com foco na conscientização da população e na distribuição de panfletos informativos. A primeira ocorre às 9h15, no cruzamento da Avenida Senador Montandon com a Avenida Getúlio Vargas. A segunda está marcada para as 10h, na Avenida Antônio Carlos. Haverá ainda um estande educativo no calçadão da Rua Presidente Olegário Maciel, com funcionamento das 8h às 11h30.

Cronograma

Data: sábado, 28 de fevereiro

Ações simultâneas em toda a cidade (8h às 12h)

Mutirão de visitas domiciliares

– Agentes de Combate às Endemias: eliminação de focos do mosquito

– Agentes Comunitários de Saúde: orientação sobre sintomas da dengue e atualização de cadastros de saúde

Centro

Das 8h às 11h30 – Estande educativo no calçadão da Rua Presidente Olegário Maciel

– Orientações sobre prevenção da dengue

– Mesa dos sintomas, com informações sobre sinais clássicos e quando procurar a unidade de saúde

– Atividades educativas voltadas às crianças

– Abordagem no calçadão com entrega de panfletos

9h15 – Blitz educativa

Local: cruzamento da Avenida Senador Montandon com a Avenida Getúlio Vargas

10h – Blitz educativa

Local: Avenida Antônio Carlos, na altura do semáforo do calçadão