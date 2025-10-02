Araxá realiza Dia D de Vacinação Antirrábica neste sábado (4)

A Prefeitura de Araxá, por meio da Vigilância Ambiental, realiza neste sábado (4) o Dia D da Vacinação Antirrábica, a última oportunidade para que cães e gatos sejam imunizados contra a raiva na campanha de 2025. A ação acontece das 8h às 12h, em sete pontos da cidade.

1 – Câmara Municipal de Araxá

2 – Uninorte / Urciano Lemos

3 – Rotatória do Armazém Cão Véi / Jardim Europa 4

4 – Point do Cão / Mangabeiras

5 – Canil Municipal / Novo Horizonte

6 – Jardim da Igreja São Sebastião / Centro

7 – CRAS Abolição

Até 1° de outubro, 16.569 animais já foram vacinados no município. A coordenadora da Vigilância em Saúde, Leninha Severo, ressalta que a campanha urbana teve início em 15 de setembro e percorreu todas regiões de Araxá. “Já realizamos a vacinação em toda a cidade, além de repescagens em pontos únicos. O Dia D será a última oportunidade para os tutores imunizarem seus animais. Depois dessa data, a campanha será encerrada”, alerta.

A vacina é indicada para cães e gatos a partir dos 3 meses de idade que estejam saudáveis. A orientação é que os tutores levem seus pets de forma segura: cães com coleira e guia e gatos em caixas de transporte. Estão contraindicados os animais doentes, em tratamento ou em recuperação de cirurgias, além de cadelas prenhas ou em período de amamentação.

Além do Dia D, nesta sexta-feira (3) acontece o último dia da repescagem em ponto único: na Praça do Senac, das 8h às 15h45.