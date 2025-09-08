Araxá realiza vacinação antirrábica na zona urbana de 15 a 20 de setembro

A Prefeitura de Araxá inicia na próxima segunda-feira (15) a campanha de vacinação antirrábica para cães e gatos. A ação segue até sábado (20), em diversos pontos da cidade, das 8h às 16h45.
Além dos postos itinerantes, a população terá à disposição um ponto fixo no Jardim da Igreja São Sebastião, que funcionará diariamente durante toda a campanha. A meta estabelecida pela Superintendência Regional de Saúde (SRS Uberaba) para Araxá é que aproximadamente 17 mil animais, sendo 14.365 cães e 2.635 gatos, sejam vacinados.
A raiva é uma doença viral grave e sem cura, que pode ser transmitida para os seres humanos por meio de mordidas, arranhões ou lambidas de animais doentes. Entre os sintomas mais comuns em cães e gatos estão alterações de comportamento, salivação intensa, agressividade e paralisia.
De acordo com a coordenadora de Saúde, Leninha Severo, a vacinação é fundamental para garantir a proteção coletiva.
“Teremos equipes em toda a cidade durante os seis dias de campanha na zona urbana, visando garantir que todos os animais sejam imunizados. Quando a comunidade participa, protegendo seus cães e gatos, toda a cidade fica mais segura. Contamos com o apoio dos tutores para atingirmos nossa meta”, afirma.
Cronograma
15/09 (segunda-feira)
– Portaria Riviera do Lago (manhã)
– Stand de Vendas / Belvedere (tarde)
– SENAC / Fertiza
– Escola Municipal Lia Salgado
– UNISUL
– AEF
– Praça da Lavanderia / Área II (manhã)
– Ginásio Pq. das Flores (tarde)
– Capela São João Batista
– Mercearia do Branco
– UNISSE / Santa Terezinha
– Jardim da Igreja São Sebastião
16/09 (terça-feira)
– Praça da Área III / J. das Primaveras
– Núcleo de Convivência / Santo Antônio
– ESF Vila Estância
– Praça das Mangueiras
– UNILESTE / Santo Antônio
– Escola Polivalente
– UNICENTRO / V. Guimarães
– Campo Trianon
– Point do Cão / Mangabeiras
– Jardim da Igreja São Sebastião
17/09 (quarta-feira)
– Praça da Santa Casa
– Antigo Postinho João Ribeiro
– Ginásio Santa Luzia
– Praça Governador Valadares / Centro
– Praça Elias Leime (em frente ao açougue do Dico)
– Praça da Família / São Pedro
– Praça José Hermógenes / São Vicente
– Centro de Ref. Cultura Negra / Santa Rita
– Capela da Filomena
– Jardim da Igreja São Sebastião
18/09 (quinta-feira)
– Escola Aziz J. Chaer / Orozino Teixeira
– UNINORDESTE / Ana Antônia
– Feira Pão de Açúcar
– CEMEI Vicente Pereira da Silva
– Canil Municipal – Novo Horizonte
– CEMEI Prof. Francisca / Pão de Açúcar III
– CEMEI Querobina Gomes / Pão de Açúcar IV
– Mercearia do Izaias / Domingos Zema
– ESF Pão de Açúcar
– Jardim da Igreja São Sebastião
19/09 (sexta-feira)
– Núcleo de Convivência / Leblon
– Praça Escola Anita Mesquita / São Geraldo
– UNISA / São Geraldo
– Igreja N. Sra. Aparecida / Alvorada
– Em frente ao CEMEI Balão Mágico / Alvorada
– UNIOESTE / Boa Vista
– Capela Nossa Senhora Auxiliadora
– Praça da Árvore de Óleo / Boa Vista
– Padaria UAI Delícia
– Jardim da Igreja São Sebastião
20/09 (sábado)
– CEMEI Max Neumann
– CRAS Abolição – S. Francisco
– CRAS Bom Jesus
– UNINORTE / Urciano Lemos
– Ponto de Ônibus Parque do Cristo
– CEMEI Conceição Velasco / Francisco Duarte
– ESF Tiradentes
– ESF Ana Pinto
– Fundo do CEMEI Cássio Barsante / Ana Pinto
– Igreja Presbiteriana – CEPAC / Abolição – S. Francisco
– Jardim da Igreja São Sebastião