Araxá realiza vacinação antirrábica na zona urbana de 15 a 20 de setembro

A Prefeitura de Araxá inicia na próxima segunda-feira (15) a campanha de vacinação antirrábica para cães e gatos. A ação segue até sábado (20), em diversos pontos da cidade, das 8h às 16h45.

Além dos postos itinerantes, a população terá à disposição um ponto fixo no Jardim da Igreja São Sebastião, que funcionará diariamente durante toda a campanha. A meta estabelecida pela Superintendência Regional de Saúde (SRS Uberaba) para Araxá é que aproximadamente 17 mil animais, sendo 14.365 cães e 2.635 gatos, sejam vacinados.

A raiva é uma doença viral grave e sem cura, que pode ser transmitida para os seres humanos por meio de mordidas, arranhões ou lambidas de animais doentes. Entre os sintomas mais comuns em cães e gatos estão alterações de comportamento, salivação intensa, agressividade e paralisia.

De acordo com a coordenadora de Saúde, Leninha Severo, a vacinação é fundamental para garantir a proteção coletiva.

“Teremos equipes em toda a cidade durante os seis dias de campanha na zona urbana, visando garantir que todos os animais sejam imunizados. Quando a comunidade participa, protegendo seus cães e gatos, toda a cidade fica mais segura. Contamos com o apoio dos tutores para atingirmos nossa meta”, afirma.



Cronograma



15/09 (segunda-feira)

– Portaria Riviera do Lago (manhã)

– Stand de Vendas / Belvedere (tarde)

– SENAC / Fertiza

– Escola Municipal Lia Salgado

– UNISUL

– AEF

– Praça da Lavanderia / Área II (manhã)

– Ginásio Pq. das Flores (tarde)

– Capela São João Batista

– Mercearia do Branco

– UNISSE / Santa Terezinha

– Jardim da Igreja São Sebastião

16/09 (terça-feira)

– Praça da Área III / J. das Primaveras

– Núcleo de Convivência / Santo Antônio

– ESF Vila Estância

– Praça das Mangueiras

– UNILESTE / Santo Antônio

– Escola Polivalente

– UNICENTRO / V. Guimarães

– Campo Trianon

– Point do Cão / Mangabeiras

– Jardim da Igreja São Sebastião

17/09 (quarta-feira)

– Praça da Santa Casa

– Antigo Postinho João Ribeiro

– Ginásio Santa Luzia

– Praça Governador Valadares / Centro

– Praça Elias Leime (em frente ao açougue do Dico)

– Praça da Família / São Pedro

– Praça José Hermógenes / São Vicente

– Centro de Ref. Cultura Negra / Santa Rita

– Capela da Filomena

– Jardim da Igreja São Sebastião



18/09 (quinta-feira)

– Escola Aziz J. Chaer / Orozino Teixeira

– UNINORDESTE / Ana Antônia

– Feira Pão de Açúcar

– CEMEI Vicente Pereira da Silva

– Canil Municipal – Novo Horizonte

– CEMEI Prof. Francisca / Pão de Açúcar III

– CEMEI Querobina Gomes / Pão de Açúcar IV

– Mercearia do Izaias / Domingos Zema

– ESF Pão de Açúcar

– Jardim da Igreja São Sebastião

19/09 (sexta-feira)

– Núcleo de Convivência / Leblon

– Praça Escola Anita Mesquita / São Geraldo

– UNISA / São Geraldo

– Igreja N. Sra. Aparecida / Alvorada

– Em frente ao CEMEI Balão Mágico / Alvorada

– UNIOESTE / Boa Vista

– Capela Nossa Senhora Auxiliadora

– Praça da Árvore de Óleo / Boa Vista

– Padaria UAI Delícia

– Jardim da Igreja São Sebastião

20/09 (sábado)

– CEMEI Max Neumann

– CRAS Abolição – S. Francisco

– CRAS Bom Jesus

– UNINORTE / Urciano Lemos

– Ponto de Ônibus Parque do Cristo

– CEMEI Conceição Velasco / Francisco Duarte

– ESF Tiradentes

– ESF Ana Pinto

– Fundo do CEMEI Cássio Barsante / Ana Pinto

– Igreja Presbiteriana – CEPAC / Abolição – S. Francisco

– Jardim da Igreja São Sebastião