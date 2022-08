Araxá recebe atividades da Campanha Agosto Lilás no próximo sábado

Araxá recebe no próximo sábado (20) atividades alusivas ao Agosto Lilás, mês de conscientização da violência contra a mulher. A iniciativa é uma parceria entre a Prefeitura de Araxá, por meio do Centro de Referência de Atendimento à Mulher (CRAM), Polícia Civil, Polícia Militar e empresas apoiadoras.

A partir das 8h30, acontece a concentração no estacionamento do Estádio Fausto Alvim para caminhada até a Praça Governador Valadares.

Já na Praça Governador Valadares, das 9h às 12h, o público conta com atividades organizadas pelos parceiros, com a oferta de aulas de zumba, combat dance, crossfit e circense; roda de conversa sobre atividade física e boa alimentação; massagem; aferição de pressão arterial, testes de glicemia e sífilis e avaliação pós-covid; informativo de exames de mama e papanicolau.

A coordenadora do CRAM, Maria Cecília Lemos, fala da importância do trabalho em rede para estimular o enfrentamento à violência contra a mulher. “Através do CRAM nós facilitamos o acesso aos órgãos de Segurança Pública, evitando a exposição e proporcionando apoio para que ela possa se afastar desse tipo de violência que está sofrendo”, afirma.

16 anos da Lei Maria da Penha

A Lei nº 11.340/06, conhecida como Lei Maria da Penha, completou 16 anos no dia 7 passado, motivo pelo agosto foi escolhido para marcar a conscientização pelo fim da violência contra a mulher, ampliando os conhecimentos sobre os dispositivos legais existentes e formas de auxílio às vítimas.

O Agosto Lilás é uma campanha nacional que não surgiu à toa: o Brasil é o quinto país onde mais se matam mulheres no mundo, de acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU).