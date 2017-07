Araxá recebe novo caminhão de combate a incendios para o Corpo de Bombeiros

O governador Fernando Pimentel entregou nesta sexta (21), no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, seis caminhões autobombas aos Comandos Operacionais do Corpo de Bombeiros Militar. Araxá foi um dos municípios contemplado com um caminhão autobomba direcionada ao Comando Operacional.

O deputado Bosco recebeu as chaves do caminhão no evento. Bosco agradeceu ao Governo por atender mais esta demanda em prol de Araxá e região. “Somos gratos ao Estado por atender nossas reivindicações. Este veículo é dos mais modernos que tem no Estado e com certeza será usado para salvar vidas”, frisa.

A compra dos novos veículos, segundo o governador, faz parte de um projeto de ampliação da atuação do Corpo de Bombeiros no interior do Estado. “Estamos fazendo um esforço grande para interiorizar o Corpo de Bombeiros. O nosso projeto é levarmos grupamentos dos Corpo de Bombeiros, menores do que um destacamento, para mais municípios. Esse é um jeito de a gente espalhar mais o Corpo de Bombeiros e chegar à nossa meta, que é interiorizar sem um gasto excessivo. Nós temos uma estrutura muito boa do Corpo de Bombeiros, mas ela é uma estrutura cara, precisamos multiplica-la de maneira a não onerar mais o Estado, mas ao mesmo tempo atender à população”, disse.

Os caminhões autobombas são veículos utilizados para o combate a incêndios e salvamentos. A viatura possui um tanque de aço inox com capacidade para armazenar até 4.500 litros de água e é equipado com canhão monitor, mangotinho e mangotes, além de compartimentos para acondicionar materiais de combate a incêndio e salvamento terrestre, aquático e em altura.