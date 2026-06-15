Secretaria de Agricultura realiza manutenção em cerca de 900 quilômetros de estradas rurais no primeiro semestre

A Prefeitura de Araxá, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, segue investindo na melhoria da infraestrutura rural do município. Entre janeiro e junho deste ano, as equipes realizaram a manutenção de aproximadamente 900 quilômetros de estradas vicinais, além da instalação de seis mata-burros e da recuperação de duas pontes em diferentes regiões da zona rural.

Os serviços foram executados com o objetivo de garantir mais segurança, conforto e melhores condições de tráfego para produtores rurais, moradores e estudantes que utilizam diariamente as vias do campo. As estradas também são utilizadas por pessoas que buscam lazer e turismo nas comunidades rurais do município.

As ações contemplaram diversas localidades, entre elas as regiões de Itaipu, Araxá–Argenita, Mourão Rachado, Morro da Mesa, Garimpo do Ouro, Paraíso, Euribíades, Vale do Sol, Córrego do Sal, Volta da Fram, Balança, Fazendinha Senhor Jesus, Pirapitinga, Estrada do Meio da Copasa, antiga Araxá-Tapira, Ventania, Antinha, Estrada da Fran, Tamanduá, Horizonte Perdido e Estrada da tragédia.

Além de melhorar a trafegabilidade, os serviços contribuem diretamente para o escoamento da produção agrícola e leiteira, facilitando o transporte de grãos, leite e demais produtos do campo. As melhorias também garantem mais segurança para a circulação das vans escolares e dos moradores que dependem das estradas rurais para o deslocamento diário.

A definição dos locais que receberam novos mata-burros e intervenções em pontes foi realizada a partir de solicitações dos produtores rurais, demandas encaminhadas pelos canais de atendimento da Prefeitura, além de pedidos apresentados por vereadores e pelo Poder Executivo.

O volume de serviços executados neste primeiro semestre foi superior ao registrado no mesmo período do ano passado.

Para os próximos meses, a Secretaria de Agricultura dará continuidade às ações de manutenção da malha viária rural, com serviços de cascalhamento, construção de bolsões, recuperação de trechos afetados por alagamentos, limpeza de taludes e saídas de água, além da manutenção de pontes e passagens de água. As intervenções têm como objetivo preparar as estradas para o próximo período chuvoso e garantir melhores condições de tráfego durante todo o ano.

Segundo o secretário de Agricultura, Osmar Gonçalves, o trabalho contínuo de manutenção é fundamental para garantir a mobilidade e fortalecer o desenvolvimento da zona rural.

“Nosso compromisso é manter as estradas em boas condições durante todo o ano, proporcionando mais segurança para os produtores, estudantes e moradores. Estamos trabalhando de forma preventiva e atendendo as demandas das comunidades para que a população rural tenha melhores condições de deslocamento e de escoamento da produção”, destaca.