Araxá tem dois campeões na etapa regional do JEMG

Equipes de Araxá chegaram na primeira colocação das suas respectivas modalidades e participarão da próxima etapa dos Jogos Escolares de Minas Gerais em Uberaba.

Araxá continua sendo representada nos Jogos Escolares de Minas Gerais (JEMG). Após se classificarem nas etapas municipal e microrregional, o Vôlei Feminino e o Xadrez Masculino foram campeões nas suas respectivas modalidades. O resultado garante a classificação para a quarta etapa estadual, de 31 de julho e 5 de agosto, em Uberaba.

As equipes do Módulo I – Vôlei Feminino (12 a 14 anos), da Escola Estadual Maria de Magalhães, e o Xadrez Masculino II (15 a 17 anos), com o enxadrista Vítor Amorim Fróis, do Colégio Atena, avançaram para a etapa estadual, disputada apenas pelos primeiros colocados de cada modalidade. Eles fazem parte da delegação que foi à Ituiutaba para a terceira etapa regional – entre os dias 10 e 15 de julho.

O secretário municipal de Esportes, Adolfo Maurício da Silva, destaca que o apoio à prática esportiva em Araxá e região faz parte do plano de ação da atual gestão municipal. “Tudo que levamos ao conhecimento do prefeito Aracely de Paula, de fundamental importância para a sociedade, ele faz questão de apoiar com todo entusiasmo. A administração municipal, a Secretaria de Esportes, sempre promovem parcerias em projetos importantes para a comunidade. Estamos juntos para apoiar o esporte especializado de Araxá cada vez mais”, ressalta o secretário.