Araxá termina eleição sem deputado estadual ou federal eleito

Araxá terminou as eleições de 2026 sem eleger um representante do município para a Assembleia Legislativa de Minas Gerais ou para a Câmara dos Deputados.

Ao todo, oito candidatos ligados a Araxá participaram da disputa: quatro concorreram a deputado estadual e quatro a deputado federal.

Na disputa estadual, Bosco (PSD) foi o candidato de Araxá mais votado. Ele recebeu 72.056 votos em Minas Gerais, sendo 24.526 em Araxá.

Apesar da votação, Bosco não conseguiu uma cadeira na Assembleia Legislativa. Ele terminou a apuração com 200 votos a menos que Tito Torres (PSD), que recebeu 72.256 votos e ficou com a última cadeira.

Também disputaram o cargo de deputado estadual Professor Jales (PT), que recebeu 6.032 votos, sendo 5.031 em Araxá; Omara Paolinelli (PL), com 4.304 votos, dos quais 3.129 foram no município; e Dra. Maria Laura Simão (Republicanos), com 137 votos, sendo 95 em Araxá.

Quatro candidatos a deputado federal

Na disputa pela Câmara dos Deputados, os quatro candidatos ligados a Araxá também não foram eleitos.

Inspetor Mauro Chaves (Republicanos) recebeu 3.309 votos em Minas Gerais, sendo 2.834 em Araxá. Fanny Melo (Podemos) somou 2.335 votos no Estado e 1.174 no município.

Pedrinho da Mata (PSDB) recebeu 1.793 votos, com 1.410 em Araxá. Já Maristela Dutra (PRD) teve 1.474 votos, sendo 1.103 na cidade.

Com o resultado, Araxá não terá um deputado estadual ou federal eleito entre os oito candidatos que disputaram as eleições proporcionais de 2026.

O resultado de Bosco foi o mais próximo de uma eleição. A diferença de 200 votos para a última cadeira da Assembleia Legislativa marcou a disputa proporcional para os candidatos de Araxá.